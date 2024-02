Joaquín Prat se harta de Alessandro Lequio y le frena en seco por lo que insinúa en Telecinco

No es un secreto que Joaquín Prat vive, a menudo, momentos de tensión en el plató de ‘Vamos a ver’. Desde su detención, Antonio Tejado ha sido el tema estrella de todos los programas, y el programa de Telecinco volvió a ponerlo en la mesa de debate este lunes. Fue ahí cuando el presentador se tuvo que poner serio con uno de sus colaboradores. Y es que Alessandro Lequio no dudó en opinar abiertamente con sus compañeros sobre este asunto y Prat se vio obligado a pararle los pies en pleno directo.

‘El club social’ del programa rescató una nueva polémica de Tejado que salió a la luz hace unos días en ‘Socialité’. El programa de María Verdoy reveló en exclusiva que el sobrino de María del Monte habría usurpado una placa de inmovilidad para aparcar en zonas de carga y descarga por Sevilla. Ante esta información, que fue proporcionada por un examigo del detenido, los colaboradores de ‘Vamos a ver’ se pronunciaron.

«Ya solo nos falta decir que el toro mató a Manolete», espetó Joaquin Prat quitándole hierro al asunto, a lo que todos sus colaboradores asintieron. «Lo hizo y ya está», respondió Antonio Rossi, algo más crítico. «Fue hace seis años… Que ahora vaya a pasar media España repasándote los antecedentes con carácter retroactivo… Los penales hasta cuando matas, prescriben», sentenció Bibiana Fernández. Pero Alessandro Lequio no se quedó ahí, y reveló que Tejado no era el único que hacía un mal uso de esas placas, algo que no gustó nada al presentador.

Joaquín Prat para en seco a Alessandro Lequio

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

«Muchos utilizan fraudulentamente esas tarjetas», explicó el italiano como apunte al caso de Antonio Tejado. Pero Lequio llegó incluso a nombrar a un conocido personaje que también comete esta ilegalidad, algo que escandalizó al presentador. «Joaquín Cortes se aprovecha de la discapacidad de su madre para aparcar donde quiere», reveló el colaborador de ‘Vamos a ver’.

Ante las serias acusaciones de Lequio, Joaquín Prat se vio obligado a pararle los pies delante de sus compañeros. «Madre mía, el programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores», señaló el presentador del magacín de Telecinco, muy serio ante las palabras de su compañero. «Espero que lo tengas comprobado, querido… Esto es tu historia y tú verás como sales de esto», advirtió Prat a Alessandro Lequio.

Ante la actitud del presentador, el italiano se reafirmó desde su asiento en que tenía toda su información contrastada y comprobada. Sin embargo, aunque comenzó a buscar pruebas para callar a Prat en su móvil, el programa se quedó sin tiempo y no pudieron seguir profundizando en las acusaciones contra Joaquín Cortes.