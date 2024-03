El pronunciamiento de Jorge Javier sobre su vuelta a ‘Supervivientes’ horas antes del estreno

Tras la cancelación de sus ‘Cuentos chinos’ Jorge Javier Vázquez desapareció de la pequeña pantalla. Por eso, su regreso con el estreno de ‘Supervivientes 2024’ este jueves 7 de marzo es tan esperado tanto para él como para todos sus seguidores. Apenas unas horas antes de su vuelta a Telecinco, Jorge Javier Vázquez recuerda a través de su blog de ‘Lecturas’ cómo se fraguó su fichaje por el reality show.

Fue en el año 2011, cuando «Paolo Vasile me llamó a su despacho para comunicarme que iba a presentar ‘Supervivientes‘. Él me lo ofreció como un maravilloso regalo, pero yo no sabía dónde meterme». Y es que, tal y como él mismo confiesa, «no era un entusiasta seguidor del formato». «Recuerdo que solo pude musitar ‘A ver qué tal es el casting’. Abandoné la reunión un tanto acongojado, no lo voy a negar. Al poco tiempo descubrí lo equivocado que estaba», asegura.

En aquella edición estaba Raquel Sánchez Silva como copresentadora. Jorge Javier la recuerda con mucho cariño: «La edición fue apoteósica. Kiko Rivera y Rosa Benito entre los concursantes. En la primera gala Rosa no se atrevía a tirarse desde el helicóptero y recuerdo que nos fuimos a publicidad con la pobre señora temblando de miedo. España entera se quedó en vilo unos minutos hasta que al final saltó».

Las bonitas palabras de Jorge Javier a Raquel, Lara y Laura

El presentador también recuerda que aquella edición supuso el regreso de Isabel Pantoja a Mediaset tras unos años de «fortísimos desencuentros, que culminó con una histórica visita a plató de Pantoja para reencontrarse con Kiko cuando abandonó el concurso». Ese mismo año, Jorge Javier e Isabel, junto a Kiko Rivera, dieron las Campanadas desde la Puerta del Sol para Mediaset, como así recuerda el comunicador.

«Luego todos nos peleamos y nos volvimos a reconciliar y ahora no sé en qué punto estamos pero yo siempre he sostenido que Mediaset e Isabel Pantoja están condenados a entenderse. Estoy convencido de que nos volveremos a encontrar. Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo», sentencia el de Badalona.

Para Raquel Sánchez Silva, Jorge Javier solo tiene palabras de cariño, de ella dice que «fue una compañera extraordinaria que se convirtió en una muy querida amiga. La audiencia se enamoró al instante de ella». Tras Raquel llegó Lara Álvarez, la cual estuvo ocho años presentando desde Honduras. Y de la asturiana también habla maravillas: «Todo lo que pueda escribir sobre ella se queda corto. La admiro, la quiero y le quedan por escribir muchísimas páginas en la historia de nuestra televisión».

Por último, Jorge Javier dedica unas palabras a Laura Madrueño, la presentadora actual, con la que ya coincidió «la edición pasada y tengo muchas ganas de volver a disfrutarla. Se entrega con entusiasmo, traspasa la batería y tiene una risa contagiosa. He tenido mucha suerte con mis tres compañeras», concluye.