‘El problema de los tres cuerpos’: Todo lo que debes saber para ver la nueva serie de Netflix

Netlix tiene a punto de caramelo la gran serie de la temporada. Vale, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero aquí lo decimos con mucha razón. Porque estamos hablando de la nueva serie de los creadores de ‘Juego de Tronos‘. Es decir, D.B. Weiss y David Benioff, que unen fuerzas a Netflix y al guionista Alexander Woo para adaptar una novela casi inadaptable. ‘El problema de los 3 cuerpos‘ es un libro de ciencia-ficción, primera parte de una trilogía escrita por el autor chino Liu Cixin. Primer autor chino en lograr el premio Nébula, el gran premio literario de ciencia-ficción, es considerado uno de los mayores exponentes del género en lo que llevamos de siglo.

Su gran obra magna tiene conceptos tan abstractos y tan científicos que es muy difícil de llevar a lenguaje audiovisual. Pero Netflix se ha atrevido, y el resultado lo veremos este 21 de marzo. Aunque sabemos que, para hacer una adaptación más comercial y, sobre todo, más internacional, Benioff y Weiss han tenido que reestructurar tanto la trama de la novela como los personajes. Y sí, hay cambios. Algunos muy significativos.

Pero, por suerte, no hace falta leer los libros para entender la serie. Así lo han dejado claro sus creadores en una entrevista para el medio especializado Collider. «Nos gustan las mismas cosas de los libros que a tantos otros fans; no hay mucha gente que sea más fan de estos libros que nosotros. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para dar vida a esta historia de la mejor y más impactante manera posible. Pero leer los libros no es un requisito previo para entender o disfrutar de la serie».

¿De qué va ‘El problema de los 3 cuerpos’?

Cuando las leyes de la naturaleza se desvelan inexplicablemente ante sus ojos, un unido grupo de brillantes científicos une sus fuerzas a las de un inquebrantable detective para enfrentarse a la mayor amenaza de la historia de la humanidad.

Es decir, ‘El problema de los 3 cuerpos’ plantea un problema muy común en las historias de ciencia-ficción. ¿Qué pasará con la Humanidad cuando tenga su primer contacto con una civilización extraterrestre? Ese es uno de los planteamientos de la saga de libros, y en la adaptación de Netflix la abordan de una forma bastante menos densa y más fácil de entender.

«Sentimos un gran amor y respeto por los libros», afirma Benioff en la mencionada entrevista al medio especializado Collider. «No puedes dedicar cada momento de tu vida durante años a adaptar una obra que no amas. Queremos hacer justicia a los libros y crear una serie que haga sentir a la gente lo que los libros nos hicieron sentir a nosotros». Y ese detalle es uno de los más importantes a la hora de adaptar una serie. El ejemplo más claro lo tenemos en la reciente ‘One Piece‘, con el propio autor implicado, y dejando claro que no hay mejor forma de abordar un proyecto así que siendo fan del material original.

«La mejor manera de hacerlo no es simplemente tomar esquemáticamente las cosas del libro y ponerlas en la pantalla en el orden y la forma en que aparecen en los libros. Era muy importante para nosotros que la serie se sostuviera sobre sus propias piernas y funcionara tanto para los que han leído los libros como para los que no«. Ese es uno de los puntos más positivos de ‘El problema de los 3 cuerpos’, ya que los cambios, aunque puedan chocar para los lectores del libro, funcionan perfectamente en el ámbito audiovisual, otro lenguaje totalmente diferente.

Un momento de la serie ‘El problema de los 3 cuerpos’. / NETFLIX

Este es el reparto de ‘El problema de los 3 cuerpos’

El reparto está plagado de actores de ‘Juego de Tronos’: Liam Cunningham, John Bradley y Jonathan Pryce. Además, encontramos a Benedict Wong (‘She-Hulk: Abogada Hulka‘), Tsai Chin, Eiza Gonzalez, Alex Sharp, Saamer Usmani, Jovan Adepo , Sea Shimooka, Jess Hong, Mario Kelly y el recién llegado Zine Tseng.

Y aquí encontramos el que seguramente sea el punto de enfrentamiento entre los fans del libro y su nuevo público. Pero lo que hay que remarcar muchas veces es que el propio autor Liu Cixin les animó a hacer «los cambios narrativos necesarios para hacer la mejor serie». Siempre es buena idea tener la bendición del creador del material del que partes, y Benioff, Weiss y Woo lo tuvieron desde el principio.

Hay cambios como la nacionalidad de algunos personajes, la aparición de otros diferentes a los del primer libro, e incluso se traslada gran parte de la acción a Reino Unido. Al final, tienen que buscar un público más internacional, y siempre hay que modificar cosas para conseguirlo.

«En televisión es difícil que funcione una serie sobre gente que nunca se conoce o nunca va a encontrarse. Las series tratan de gente que se conoce, que tiene fuertes sentimientos el uno por el otro. Gente que interactúa con otras personas sobre las que tienen fuertes sentimientos… Necesitábamos que eso ocurriera», explica D.B. Weiss. Y el guionista Woo suscribe cada palabra, dejando clara la necesidad de unir a los principales personajes de las tres novelas casi desde el comienzo de la historia.

Eiza González como Auggie Salazar, Jess Hong es Jin Cheng, Saamer Usmani interpreta a Raj Varma, Jovan Adepo es Saul Durand, Alex Sharp como Will Downing y John Bradley es Jack Rooney. / Ed Miller/Netflix

Descubre los libros de ‘El problema de los 3 cuerpos’

Aunque el nombre más conocido de la trilogía sea el de ‘El problema de los 3 cuerpos’, lo cierto es que la saga se llama de forma diferente: ‘El recuerdo del pasado de la Tierra‘. El segundo libro de la saga es ‘El bosque oscuro’ y el tercero se titula ‘El fin de la muerte’. Los tres libros los publica en España la editorial Penguin Random House.

La primera temporada de la serie de Netflix adapta casi en su totalidad ‘El problema de los 3 cuerpos’. Pero también coge tramas y personajes de las otras dos novelas, sobre todo para darle una cohesión diferente. Y de tener éxito, no descartan empezar a rodar nuevas temporadas este mismo año. «El tercer libro es enorme. Creo que es el doble de largo que los otros dos libros. Así que tal vez sea una temporada, tal vez sean dos. Pero, ya sabes, creo que necesitaríamos al menos tres, quizá cuatro temporadas para contar toda la historia», concluye Benioff.