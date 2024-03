El firme comunicado de Bruno Vila ante lo ocurrido contra él en ‘Bailando con las Estrellas’

Bruno Vila está siendo durísimamente cuestionado por su imbatible permanencia en ‘Bailando con las Estrellas‘ gracias al voto del público. En la pasada entrega, tuvo que afrontar las destructivas valoraciones de Gorka Márquez y, sobre todo, de Julia Gómez Cora, que llegó a pedir su retirada de la competición.

El jurado está de uñas con que el gallego continúe en el concurso a pesar de tener un nivel bastante inferior que el resto de concursantes; y esa rabia la están pagando con el joven sin tener culpa de nada, pues, como decimos, esas salvaciones constantes son responsabilidad de los espectadores que le votan masivamente en Mitele.

Aun así, en la undécima gala de ‘Bailando con las Estrellas’, Bruno Vila vivió varios momentos humillantes. Primero, cuando se enteró de las feroces críticas de muchos de sus compañeros. Y, luego, al recibir las demoledoras calificaciones de los miembros del jurado. Fue su noche más complicada hasta la fecha y, con estos mimbres, parece que se le presenta una recta final muy fastidiosa. «Me lo hacen pasar muy mal», exclamó, admitiendo que estaba perdiendo las ganas de seguir.

Pues bien, después de todo lo sucedido el sábado, Bruno Vila ha emitido una especie de comunicado en sus redes. Es muy contundente y deja claro que no va a claudicar aunque sea lo que pretendan. «Quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por todo el apoyo de la pasada gala. Fue algo increíble que solo os puedo agradecer poniendo todo de mi parte para hacer una buena semifinal», ha prometido para recompensar ese apoyo abnegado de sus fans. Semifinal que se disputará el próximo sábado, 30 de marzo.

«No me rendiré porque hacerlo sería deciros que, si os cuesta algo y os critican, tiréis la toalla, y no me sentiría bien conmigo mismo dando ese ejemplo», ha añadido el integrante de Mozos de Arousa, asegurando que, por mucho machaque que recaiga sobre él, no va a permitir que le hundan para marcharse por la puerta de atrás.

«También quiero reconocer públicamente el trabajo de mi compañera Athenea Pérez y su maestro de baile Sergi Pedros. Para mi Athenea a parte de haber demostrado ser una gran bailarina, es una compañera con grandes valores. Bella por fuera y por dentro. Deseándole lo mejor a todos mis compañeros, me gustaría llegar a la final con ella», ha publicado en otro ‘storie’.