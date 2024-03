Bruno Vila sufre este humillante momento en ‘Bailando con las Estrellas’ y piden su retirada

Bruno Vila se ha enfrentado a unas durísimas valoraciones del jurado tras su actuación en la undécima gala de ‘Bailando con las Estrellas’. El integrante de Mozos de Arousa y su bailarina han defendido un quick step, saliéndose por fin de los bailes estándares, pero el joven ha cometido varios errores y eso le ha penalizado.

Tan solo ha recibido 27 puntos, volviendo a colocarse en el último lugar en la tabla de clasificación, pero lo peor no ha sido esa malísima calificación, sino los comentarios que ha recibido por parte de Gorka Márquez y Julia Gómez Cora, que han sido desmesuradamente destructivos en sus comentarios. Ya saben que la permanencia del gallego está siendo muy cuestionada por sus escasas facultades.

En primer lugar, Gorka ha asegurado que, pese al apoyo del público, Bruno no está evolucionando nada porque, aunque lleva 11 semanas en el concurso, no ha conseguido colocar el cuerpo correctamente. «De la semana 1 a la 11 tu postura no ha mejorado, con lo cual no ha habido una evolución. Siempre dices que debemos valorar tu evolución, pero te tengo que decir que, con mis 20 años de experiencia en el baile, tú no has evolucionado. Si fuese la semana dos, te lo pasaría, pero en la semana 11 no te puedo permitir que no te acuerdes de la coreografía», le ha espetado sin rodeos.

Gorka se muestra crítico con Bruno: "Desde mi experiencia de 20 años de baile y como bailarín profesional, creo que no hay tanta evolución"



🪩 #BailandoConLasEstrellas11

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/7XryzolSOj — Bailando con las estrellas (@bailandoest) March 23, 2024

Más implacable todavía ha sido Julia Gómez Cora. «Dices que es injusto cómo te valoramos, pero lo que es injusto es que sigas aquí en el programa 11. Se han ido parejas que bailan mejor que tú. Estamos en el programa once donde hay muchísimo nivel. Yo valoro tu valentía por aceptar venir a un programa de baile, pero espero que des lugar a otros compañeros porque en la gala 11 esperamos ver más», le ha soltado, pidiéndole incluso su retirada. El momento ha sido realmente humillante.

Además de las demoledoras críticas del jurado, Bruno Vila también ha escuchado los duros comentarios de sus compañeros de competición. Algo que se ha producido justo antes de su actuación y que ha acabado por hacer mella en él. «Si gana Bruno me voy a enfadar«, han lamentado algunos rivales. Otros han criticado al joven por su actitud prepotente ante las valoraciones del jurado: «Hay que saber cómo comportarse, sobre todo frente a un jurado que te da consejos de baile«.

Tras escuchar todas estas rajadas, Bruno se ha mostrado afectado, pero con ganas de seguir. «Yo he venido aquí a pasármelo bien, igual que ellos, y me parece mal que me pongan en una situación que me impide pasármelo bien. A veces, uno también se cansa porque a mi también me duelen las cosas. Yo me esfuerzo aunque bailar no sea lo que mejor se me da. Me lo hacen pasar muy mal. Si la gente quiere que siga aquí, pues sigo, que me dejen pasarlo bien al menos, y si en casa quieren que gane, pues ganaré», ha contestado el gallego.