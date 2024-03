El enfrentamiento de Pedro García Aguado y Jorge Javier que saca a la luz ‘Supervivientes’

El estreno de ‘Supervivientes 2024‘ ha unido a Pedro García Aguado y a Jorge Javier tras el sonado desencuentro que enfrentó al presentador con el ahora concursante allá por el 2019. Todo comenzó a raíz del trato de Jorge Javier a Dakota Tárraga en ‘Supervivientes 2019’. Una situación que provocó el estallido de Pedro García Aguado contra Jorge Javier al que llegó a tildar de miserable.

Casi cinco años después el reencuentro entre ambos se ha dado durante el estreno del reality. Nada más conectar con el conocido como «hermano mayor«, Jorge Javier ha asegurado con cierta sorna: «Hombre Pedro, ¿qué tal estás?». «Bien, un poco nervioso», ha asegurado él consciente del dardo del presentador. «Vas a estar más», le ha arreado el conductor del formato.

En la misma línea, Jorge Javier ha asegurado: «¡Qué ganas tenía de hablar contigo Pedro!». «Lo sé, lo sé. Yo también contigo», ha continuado diciendo el concursante desde el helicóptero. Sin andarse con rodeos, Jorge Javier ha puesto sobre la mesa la problemática que vive con Pedro: «Tú sabes que en estos momentos puedo ser tu peor pesadilla. Tenemos que decir que entre Pedro y yo hay un conflicto sin resolver. Me encanta que haya aceptado la propuesta».

Lejos de quedarse callado, el presentador le ha lanzado un nuevo dardo: «Pedro, voy a ser tu hermano mayor. Las vas a pasar canutas. Lo sabes, ¿no?«. Frente a ello, Pedro García Aguado ha asegurado: «Y tú feliz de que las pase canutas». «Bueno, eso tendremos que hablarlo algún día. A mí me gustan las cosas a las claras. Pedro, yo contento de que hayas aceptado la propuesta», le ha soltado él.

Por su parte, Pedro se ha mostrado visiblemente emocionado: «Estoy muy emocionado de haber recibido esta propuesta, muy agradecido y con ganas de que nos conozcamos mucho mejor». «No sé si dentro de dos semanas vas a poder decir lo mismo, esperemos que sí», ha contestado Jorge Javier antes de invitarle a saltar.

El cruce de acusaciones que avivó la guerra

Cabe recordar que el encontronazo entre Pedro García Aguado y Jorge Javier, se avivó a raíz de unas declaraciones del presentador. A través de su blog en la revista Lecturas, Jorge aseguró: «Pedro García Aguado me linchó en público sin necesidad… Cuando yo tuve el lío con Dakota en ‘Supervivientes 2019’ escribió un tuit que decía: ‘Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier a Dakota. Yo estoy con Ella y es muy miserable usar ‘Hermano mayor’ para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar, #todosconDakota’, y luego añadía corazoncitos. Por cierto, acabo de caer que escribió Ella con mayúsculas, no entiendo por qué. Pero a lo que vamos. Cuando me enteré de lo que había hecho, no me lo podía creer«.

En la misma línea, el presentador no dudó en sentenciar y cuestionar al actual concursante. En concreto, posteó: «Él, que trabaja de mediador, que intenta solucionar conflictos, ¿no cree que hubiera sido mejor llamarme para hacerme ver que, según él, me había equivocado? ¿No entiende que para proteger a Dakota me dio una innecesaria hostia pública a mí? ¿Qué en vez de apaciguar los ánimos alentó la guerra tirando del hashtag #todosconDakota? ¿Qué desvistió a un santo para vestir a otro? ¿No éramos compañeros? ¿Le aconsejará a los jóvenes madrileños que actúen como él en un caso así?».