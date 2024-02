El desencuentro de Pedro García Aguado con Jorge Javier marca ‘Supervivientes’: «Miserable»

Pedro García Aguado es uno de los concursantes confirmados de ‘Supervivientes 2024’, cuyo estreno está fijado ya oficialmente para el próximo jueves, 7 de marzo. El campeón olímpico de waterpolo y presentador se verá las caras con Jorge Javier Vázquez, con el que mantuvo una agria cruzada pública en el año 2019. Así, la polémica está servida en el reencuentro.

Pero ¿cuál es el origen de esa ‘guerra’ entre Aguado y Vázquez? Todo empezó a raíz del encontronazo que Jorge protagonizó con Dakota Tárraga en una gala de ‘Supervivientes 2019’. El comunicador le atacó echándole en cara su mal trato a sus padres. Cabe recordar que la joven saltó a la fama como una de las jóvenes más problemáticas de ‘Hermano mayor’.

El revuelo fue mayúsculo y Pedro García Aguado puso un tuit defendiendo a la joven y arremetiendo contra el expresentador de ‘Sálvame’. «Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier a Dakota. Yo estoy con Ella y es muy miserable usar ‘Hermano mayor’ para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar, #todosconDakota», escribió Aguado, dejando completamente retratado al catalán.

Y Jorge Javier Vázquez no se quedó callado. A través de su blog de ‘Lecturas’, el comunicador habló alto y claro sobre el waterpolista aprovechando el momento en el que fue nombrado como director general de Juventud por parte de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid. «Pedro García Aguado me linchó en público sin necesidad«, denunció Jorge muy decepcionado.

«Cuando yo tuve el lío con Dakota en ‘Supervivientes 2019’ escribió un tuit que decía: ‘Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier a Dakota. Yo estoy con Ella y es muy miserable usar ‘Hermano mayor’ para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar, #todosconDakota’, y luego añadía corazoncitos. Por cierto, acabo de caer que escribió Ella con mayúsculas, no entiendo por qué. Pero a lo que vamos. Cuando me enteré de lo que había hecho, no me lo podía creer«, escribió el de Badalona en su artículo.

Pero no se quedó ahí y prosiguió con su contraataque a Pedro García Aguado: «Él, que trabaja de mediador, que intenta solucionar conflictos, ¿no cree que hubiera sido mejor llamarme para hacerme ver que, según él, me había equivocado? ¿No entiende que para proteger a Dakota me dio una innecesaria hostia pública a mí? ¿Qué en vez de apaciguar los ánimos alentó la guerra tirando del hashtag #todosconDakota? ¿Qué desvistió a un santo para vestir a otro? ¿No éramos compañeros? ¿Le aconsejará a los jóvenes madrileños que actúen como él en un caso así?», sentenció Jorge Javier. De este modo, su primera conexión en el estreno de ‘Supervivientes 2024‘ aumenta la expectación.