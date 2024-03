El demoledor y sonado palo de Sandra Barneda a Álex en ‘La Isla de las Tentaciones 7’

‘La Isla de las Tentaciones 7’ ha ofrecido su hoguera de solteros y solteras en el capítulo 10 emitido este martes en Telecinco con Sandra Barneda. Y uno de los momentos más tensos se ha producido cuando Sergio se ha presentado en el set y ha mantenido un acalorado careo con Álex.

«Es triste que en menos de 48 horas Marieta diga que conmigo ha disfrutado más que contigo», le ha espetado Sergio en primer lugar. «La verdad que sí que es triste que haya ido detrás tuya, porque una chica que tiene pareja es triste que vaya detrás de uno», le ha replicado un implacable Álex.

En ese momento, Sandra Barneda ha entrado en escena y le ha asestado un monumental palo al joven. «Tú tenías pareja y has ido detrás de Gabriela», le ha endiñado. «No, yo no he ido detrás de ella», le ha rebatido Álex. «¿Ah no?», ha reaccionado sorprendida la presentadora.

«No, en ningún momento», ha insistido el murciano. «¿Ha ido ella detrás de ti?», le ha repreguntado Sandra con sorna. «Por supuesto que sí», ha aseverado Álex. «¿Y qué diferencia hay?», le ha seguido arrinconando la periodista. «Que vayan detrás de ti cuando tienes pareja no es lo mismo que tú vayas detrás de alguien», ha defendido él.

«¿No es lo mismo querer que dejarse querer?», le ha cuestionado Sandra Barneda en último lugar. «Exactamente, no lo es», ha rematado Álex en un tono muy serio y a la defensiva, pues no se esperaba que la conductora de ‘La Isla de las Tentaciones’ le pusiera en un aprieto así.