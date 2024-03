Cuatro presenta el nuevo ‘Callejeros’ con mirada al pasado: «Era hora de recuperar el periodismo de calle»

Si hay un programa que todo el mundo identifica con Cuatro es ‘Callejeros‘. El célebre programa de reportajes en el que nacieron rostros como Alejandra Andrade, Jalis de la Serna o Nacho Medina vuelve diez años después a Cuatro y lo hace con el mismo espíritu pero renovado a los tiempos que corren.

Ante su vuelta este miércoles 6 de marzo a las 22.50 horas con el reportaje ‘Vecinos molestos’, Cuatro ha presentado todos los detalles de este renovado ‘Callejeros’ en un encuentro con la prensa, al que ha acudido El Televisero, y en el que se ha revelado como se fraguó la vuelta de este mítico formato que a día de hoy sigue viralizando momentos como el del «baptisterio romano» que ha dado pie al fenómeno viral de «mi imperio romano».

Iñigo Pérez Tabernero, productor ejecutivo y CEO de Señor Mono, la productora, explicaba como pensó en que había que recuperar ‘Callejeros’. «Nacho y yo nos conocimos haciendo este programa. Y un día haciendo otro proyecto le dije y si recuperamos ‘Callejeros’. Y vinimos a Cuatro, les dijimos que tenían una marca que era historia de la TV y que era el momento de recuperarla«, relataba el productor.

Y a Mediaset no le costó nada aceptar el proyecto. «Cuando nos trajeron la idea de recuperar ‘Callejeros’ no lo dudamos. Es el proyecto que menos tiempo hemos tardado en sacar adelante», destacaba Jaime Guerra. El director de producción de contenidos de Mediaset no ha dudado en mostrarse orgulloso por lo que significa ‘Callejeros’ y su vuelta a Cuatro. «Son historias de emociones, son personajes variopintos, en definitiva gente anónima con historias sorprendentes y muy humanas. No hay guion que valga, es pura realidad», recalcaba.

Nacho Medina, director y reportero: «La televisión estaba de luto sin ‘Callejeros'»

Pero si hay alguien que está encantado con esta vuelta es Nacho Medina, quien fuera el primer reportero de ‘Callejeros’ y que ahora vuelve al programa como director y reportero. «Es un orgullo estar 18 años después aquí», aseveraba. «Creo que ‘Callejeros’ llega en un momento muy acertado pues aunque no lo parezca es cuando más solos estamos y cuando más necesidad tiene la gente de hablar y de contar su historia y su realidad», destacaba. «En un momento en el que la inteligencia artificial nos está sobrepasando es momento de recuperar la inteligencia emocional«, confesaba Nacho Medina.

«Estamos ante la vuelta del periodismo de calle. La televisión ha estado de luto durante los últimos años por no tener un programa como ‘Callejeros’«, decía sin ningún pudor recordando además como después de ‘Callejeros’ nacieron otros programas que intentaban copiar su espíritu.

Nuevo equipo de reporteros

Junto a Nacho Medina habrá tres nuevos reporteros que recorrerán las calles y las ciudades de España para llevar ‘Callejeros’ hasta sitios recónditos. El director del espacio destacaba que habían llevado a cabo un casting de más de 100 reporteros buscando incluso en las televisiones locales de Melilla o Albacete.

Si hay algo que tienen en común Fanny Boehm, Adolfo Zarandieta y Silvia Ruiz es que los tres han crecido con ‘Callejeros’ y tenían el programa como referente. Así, Silvia reconocía que «somos afortunados por estar en un programa así pues es un formato que no va con prisas, tenemos tiempo para exprimir a las personas y sacar lo mejor de ellas». Además, los tres destacaban que decir que eres de ‘Callejeros’ les ha abierto muchas puertas pues todo el mundo sabe que es un programa cuidado y que la gente tiene cariño.

Sobre los consejos que recibieron de Nacho a la hora de ponerse al frente de los reportajes de ‘Callejeros’, Fanny Boehm era clara al decir que «de las cosas más importantes que nos ha dicho Nacho es que seamos nosotros mismos, que si tengo que llorar, lloro».

A ellos se unirá un quinto «callejero», el publicista, creador de contenido y tiktoker Benja Serra, que tras triunfar con sus posts titulados ‘Callejeros Benjeros’ en los que emula el estilo del programa de televisión para mostrar sus destinos turísticos favoritos, Benja creará un contenido semanal para redes con los mejores momentos del capítulo emitido en Cuatro, analizándolos y comentándolos con su particular sentido del humor.

Por el momento, Mediaset ha aprobado la producción de 12 episodios de ‘Callejeros’ que se emitirán en el prime time del miércoles abandonando su noche histórica que era los viernes. «En esta primera tanda hemos apostado por los miércoles porque el cine de los viernes funciona bien y la audiencia está acostumbrada a ello, es una cita consolidada como los sábados. En esta nueva etapa queremos que la gente tenga los días claros de los productos que hay cada día», sentenciaba Jaime Guerra.