Críticas a Antena 3 por lo que ha hecho con el final de ‘Amar es para siempre’: «No hay derecho»

Los espectadores de ‘Amar es para siempre’ se han indignado con Antena 3 (y con razón) por lo que ha ocurrido ante la emisión del capítulo final de la longeva serie, que ha sido trasladado al prime time de este miércoles para darle una despedida por todo lo alto y en horario de máxima audiencia.

Sin embargo, precisamente el horario es lo que ha generado una profunda controversia. La cadena había indicado en EPG y en todas sus promos oficiales que el desenlace empezaría a las 22:45 horas tras la finalización de ‘El Hormiguero‘. Pero nada más lejos de la realidad para desgracia de los fans del serial.

El programa de Pablo Motos se ha alargado hasta las once de la noche y, a continuación, Antena 3 ha emitido un largo bloque de publicidad de diez minutos. De manera que el esperado final de ‘Amar es para siempre’ ha arrancado a las 23:10, es decir, 25 minutos más tarde de lo anunciado.

Como era de esperar, este incumplimiento tan flagrante del horario de emisión indicado ha causado numerosas críticas en redes sociales. «Los espectadores de ‘Amar es para siempre’ no se merecen está tortura final.. Primero poniendo capítulos de 25 minutos diarios y luego tener que ver 15 a Pablo Motos y otros 5 minutos de anuncios… No todo vale», ha valorado una espectadora, impaciente por ver ese histórico adiós de Los Asturianos.

«Definitivamente la televisión lineal no es compatible con la vida, no es normal que ‘Amar es para siempre’ no haya empezado aún», ha lamentado otro usuario, incrédulo con que la oferta de prime time de Antena 3 haya empezado mucho más allá de las once de la noche, una hora poco o nada conciliadora.

@antena3com los espectadores de #AmarEsParaSiempre no se merecen está tortura final…primero poniendo capítulos de 25 minutos diarios y luego tener que ver 15 a #pablomotos y otros 5 minutos de anuncios…no todo vale!#HastaSiempreAmar — Mara Regalitos (@MaraRegalitos) March 6, 2024

Antena 3 riéndose de nosotros… #amaresparasiempre — Amador Series 🇪🇦 (@AmadorSeries) March 6, 2024

¿Cuando va a terminar vuestro programa?



Espero a ver el final de #AmarEsParaSiempre



Ya 15 minutos de retraso.



Esto indica el porqué del lento declive de la televisión lineal. — Jose Luis Mora 🏳️‍🌈 (@joseluismora75) March 6, 2024

#AmarEsParaSiempre estafa de antena 3. Aquí esperando. Nunca más. — Garnica (@garnicapardo) March 6, 2024

#Antena3 no tienes vergüenza aún no ha empezar el último capítulo de #AmarEsParaSiempre — Melissa Prieto (@melbprieto) March 6, 2024

Definitivamente la tv lineal no es compatible con la vida, no es normal que #AmarEsParaSiempre no haya empezado aún @atresplayer @atresmediacom — Dani Molina (@dnlmolina) March 6, 2024

No hay derecho, las 23:08 y aun no ha comenzado la serie, es insufrible los anuncios y el hormiguero #amaresparasiempre @atresplayer @antena3com @DiagonalTV — Ajoblancoblog™ 💙 (@loladealmeria) March 6, 2024

que empiece 25 minutos más tarde de lo anunciado es una vergüenza #HastaSiempreAmar — Albert (Taylor's Version) ❤️‍🔥 (@hazedelavanda) March 6, 2024

Llevamos esperando más de 15 minutos! Yo ya lo veré mañana. Hay q madrugar! — Elvira Moreno (@Cukita85) March 6, 2024