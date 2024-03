‘Bake Off’ expulsa a uno de sus grandes favoritos justo antes de la semifinal en TVE

Solo quedan dos semanas para que conozcamos al ganador de ‘Bake Off: famosos al horno’. Después de sorprender hace siete días al no expulsar a ningún concursante, este martes los pasteleros se enfrentaban a tres nuevas pruebas para conseguir una plaza en la semifinal del programa.

En la prueba de autor, los jueces de ‘Bake Off‘ les pedían a los famosos que hicieran un homenaje a sus madres dedicándoles tres tartaletas de manzana en la que cada uno podría elegir el tipo de manzana, el relleno y con que harían la crema inglesa.

Pero antes los concursantes de ‘Bake Off’ se sometían a un examen sorpresa en el que Paula Vázquez les hacía algunas preguntas y el que más respuestas correctas diera podría recibir una tutoría, es decir una ayuda, de los jueces en el momento del cocinado que ellos decidieran. Y la alumna aplicada era Rocío Carrasco al ser la que más respondió.

Era un reto en el que Ana Boyer, Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Pablo Puyol, Patxi Salinas y Blas Cantó ponían todo su amor en sacar adelante sus tartaletas acordándose de Isabel, Rocío, Lucía, Carmen, María Teresa y María Jesús, sus madres.

Y en mayor o menor medida, todos conseguían sacar adelante las tartaletas tanto en textura como en sabor según reconocían Paco Roncero, Damián Betular y Eva Arguiñano al probar cada una de las elaboraciones.

Tras volver a la carpa para la prueba técnica, el jurado de ‘Bake Off’ les proponía replicar tres lingotes de tarta Red Velvet. Eso sí, para elaborarlos, los concursantes tendrían un hándicap. Y es que tendrían las cantidades pero no sabían los ingredientes. A cambio cada uno podría disponer de un lingote de prueba para tratar de adivinar que ingredientes correspondía cada una de las cantidades.

Blas Cantó al ser el pastelero estrella de la semana pasada disponía de una ventaja: el podría saber cuatro de los ingredientes de los que constaba la receta. Pero los jueces le daban dos opciones: o quedarse él con la ventaja o cedérsela a uno de sus compañeros. Y el cantante no lo dudaba y decidía entregarla y se la cedía a Pablo Puyol.

Tras la cata a ciegas, los jueces de ‘Bake Off’ elaboraban el ranking dejando a Rocío Carrasco en sexta posición, a Pablo Puyol en la quinta pese a tener la ventaja de los ingredientes, a Alba Carrillo en la cuarta y a Ana Boyer en el tercer puesto. Finalmente, Damián Betular revelaba que el mejor pastelero de la prueba había sido Blas Cantó mientras que Patxi Salinas se quedaba segundo.

En el tercer y último reto de la noche, los concursantes de ‘Bake Off’ se enfrentaban a la prueba fantasía en la que tenían que hacer una tarta con decoración en degradado. Para ayudarles y aconsejarles visitaba la carpa del talent presentado por Paula Vázquez, Christian Escribà, el mejor pastelero de nuestro país.

Algunos se encontraban con problemas durante el horneado. Era el caso de Pablo Puyol, que cuando quedaban pocos minutos para terminar no conseguía que las cremas de la manga pastelera le salieran bien. El actor decidía tirar la toalla pese a que Rocío Carrasco intentaba ayudarle. «Si me tienen que echar que sea con razón», decía él.

Ana Boyer, de nuevo la pastelera estrella de la noche

Tras probar todas las elaboraciones, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular se reunían para decidir quién era el mejor de la noche y quién tenía que abandonar la carpa de ‘Bake Off’ en esta entrega. Para ello, tenían en cuenta las elaboraciones de las tres pruebas. Y todos tenían claro que la pastelera estrella de esta entrega era Ana Boyer tras haber realizado la mejor tarta de la prueba fantasía.

Pablo Puyol, expulsado antes de la semifinal de ‘Bake Off’

Y después, Eva Arguiñano era la encargada de anunciar que los dos menos acertados de la noche eran Pablo Puyol y Alba Carrillo al ser los que peores platos habían presentado en las tres pruebas. Finalmente, y sin sorpresa, lPaco Roncero desvelaba que el concursante que se quedaba fuera de la semifinal era Pablo Puyol.

«Me da mucha rabia irme no habiendo hecho lo que tenía que hacer», reconocía el actor entre lágrias. «Este momento tenía que llegar y me da mucha rabia porque no solo no he dado lo mejor de mí, he dado lo peor. No he sabido gestionar los nervios. Os voy a echar de menos a todos, divertiros mucho», añadía. Además, Damián Betular dejaba claro que para él Pablo era uno de los claros favoritos para la final.