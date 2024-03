‘Bake Off’ deja en shock al no expulsar a ningún concursante tras una gala llena de tensión

Cada vez queda menos para que ‘Bake Off’ llegue a su final, por eso las cosas se complican para los famosos pasteleros, que este lunes se han enfrentado a tres nuevas pruebas para tratar de seguir en las cocinas y no tener que dejar el programa presentado por Paula Vázquez.

En la prueba de autor, los jueces de ‘Bake Off’ sorprendían a los concursantes con una prueba por equipos. Así, Alba Carrillo como la mejor pastelera del programa anterior tenía la opción de organizar los dos equipos. Junto a ella como líder elegía a Blas Cantó y a Ana Boyer mientras que elegía a Patxi para liderar el otro equipo forado por él y por Pablo Puyol y su amiga Rocío Carrasco.

En este primer reto de ‘Bake Off: famosos al horno’, los concursantes tenían que ponerse de acuerdo para elaborar un puzzle de tartas. Así, cada uno tenía que poner dos porciones formando una tarta de seis porciones con diferentes sabores y colores.

Pero era una prueba bastante desastrosa a decir por el veredicto de Damián Betular, Paco Roncero y Eva Arguiñano. Y es que a los jueces no les gustaba nada el resultado de las tartas y daban un buen rapapolvo a los concursantes por llegar al programa nueve y presentar bizcochos y rellenos desastrosos hasta el punto de que les decían que cualquiera de los seis podía ser expulsado.

Algo que llevaba a que Alba Carrillo llegara a soltarle a Paco Roncero que quizás el mal día lo tenía él porque no le había gustado nada. Un comentario que hizo reír a los concursantes pero que a Paco Roncero no le hizo ninguna gracia. Todo después de que Paco dejara claro que no valía la excusa de haber tenido un mal día porque todos lo habían tenido.

Tras volver a la carpa para la prueba técnica, los concursantes de ‘Bake Off’ se encontraban con que el abatidor, el frigorífico, los enchufes y todos los utensilios tecnológicos estaban clausurados. Y es que en este segundo reto tenían que viajar al pasado y trasladarse hasta el siglo XVIII para elaborar una tarta sin usar utensilios modernos. Así, tenían que elaborar todo a mano, incluido un merengue y solo podían utilizar el horno y flambear con cerillas.

Como es habitual, en esta prueba, los jueces Eva Arguiñano, Damián Betular y Paco Roncero se marchaban de la carpa para hacer una cata a ciegas. Y después de probar cada tarta, coincidían en que casi todos habían hecho la misma tarta con sabores y texturas parecidas. Algo que complicaba el trabajo de los jueces para hacer el ranking pero Eva Arguiñano elegía la tarta de Patxi Salinas como la mejor.

Eva Arguiñano, emocionada con Rocío Carrasco

En el tercer y último reto de la noche, los concursantes de ‘Bake Off’ se enfrentaban a la prueba fantasía en la que tenían que homenajear a su pintor favorito con una tarta. Pintores como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Andy Warhol o Frida Kahlo eran los elegidos. Era una prueba en la que Alba Carrillo volvía a tener sus más y sus menos con Patxi Salinas y Ana Boyer por no dejarle hueco en el abatidor.

Por si fuera poco, era la prueba en la que Eva Arguiñano se emocionaba con Rocío Carrasco al dedicar su tarta al Guernica. Y es que su madre fue una de las supervivientes del bombardeo. Al recordarlo, la jueza y hermana de Karlos Arguiñano no podía contener la emoción. «Ella estaba recogida en un caserío, bajaba todos los días, mi adre era muy coja y bajaba todos los días a por pan porque la del caserío sabía que al ser coja siempre le daban algo más», explicaba.

Blas Cantó, pastelero estrella

Tras probar todas las elaboraciones, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular se reunían para decidir quién era el mejor de la noche y quién tenía que abandonar la carpa de ‘Bake Off’ en esta entrega. Y sin duda tras estar bastante empatados con las dos pruebas eran las tartas en homenaje a los pintores las que marcaban la diferencia.

Los dos mejores pasteleros de la noche según los jueces eran Ana Boyer y Blas Cantó después de haber sido los que mejores tartas habían presentado en la prueba fantasía. «Habéis hecho un trabajo maravilloso y a nivel gustativo habéis hecho un trabajo excelente», les decía Paco Roncero antes de revelar que el delantal azul se lo llevaba Blas Cantó.

‘Bake Off’ sorprende al no expulsar a nadie

Después, Damián Betular sorprendía al nombrar a Alba Carrillo y Patxi Salinas para comunicarles que seguían en el programa una semana más. Era una manera de que ambos arreglaran sus rencillas. Y finalmente, la cosa estaba entre Rocío Carrasco y Pablo Puyol. Y Eva Arguiñano era la encargada de anunciar que ninguno de los dos se iba a ir de ‘Bake Off’ por lo que esta semana no hay expulsado.