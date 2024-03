La llamativa reacción de Alba Carrillo tras el rapapolvo del jurado de ‘Bake off’: «Ten cuidado»

La final de ‘Bake Off: famosos al horno‘ se acerca y por eso el jurado no quiere pasar ni una. Así lo demostraban en la primera prueba de la novena entrega de este lunes cuando no dudaban en criticar el resultado de las tartas de todos los concursantes. Pero si había alguien que se llevaba un rapapolvo era Alba Carrillo.

En esta primera prueba, la de autor, los concursantes tenían que elaborar un puzzle de tartas por equipos. Cada grupo realizaría una tarta de seis porciones perfectamente iguales en tamaño y altura pero con diferentes sabores y colores.

Tras ser la pastelera estrella de la semana pasada, Alba Carrillo tenía el beneficio de elegir los equipos. Así, la colaboradora no dudaba en liderar su equipo junto a Ana Boyer y Blas Cantó dejando a Patxi Salinas como el capitán del otro grupo que foraban el ex futbolista, Pablo Puyol y Rocío Carrasco.

Ninguno de los dos equipos ni de los seis famosos conseguía elaborar una buena tarta según Paco Roncero, Damián Betular y Eva Arguiñano. Así, después de criticar de lo lindo al equipo de Patxi y de que Blas Cantó y Alba Carrillo se rieran, después tomaban de su propia medicina al recibir de lo lindo también.

Tras presentar sus porciones de tarta con base de compota de mango y nata con curry, Alba Carrillo destacaba que «yo, personalmente, no lo he visto tan mal» después de que el jurado le dijera que la idea había sido buena pero no estaba bien ejecutada.

«¿Y tú te burlabas de tus compañeros? ¿Te has metido con ellos presentando esto?», le soltaba Eva Arguiñano a Blas Cantó tras probar sus porciones y considerar que no estaban a la altura de un noveno programa. Tras cuestionar a su capitana, Alba no podía contener la risa al comentar que «me he dejado llevar por lo superficial, lo que me pasa con los hombres».

Paco Roncero para los pies a Alba Carrillo: «Ten cuidado»

Una actitud que molestaba y mucho a Paco Roncero. «No, no, chicos. Las risas no nos valen, no. Hemos vuelto a hacer mal los bizcochos, los rellenos. Hemos hecho mal algo tan básico como la nata», les cuestionaba el chef. «No es para reírse, hay que empezar a ponerse serio, poner el foco. Hacer las cosas bien hechas. Estas técnicas las teníais dominadas, ¿dónde están?», les preguntaba.

«Todos podemos tener un al día», justificaba Blas Cantó. «Un mal día lo tienes tú, lo tiene Alba, lo tiene Ana», le replicaba Paco Roncero. «Una mala mañana, pero vamos a remontar», sostenía Ana Boyer. Era entonces cuando Alba Carrillo no se podía contener y se burlaba de Paco Roncero. ««A ver, a lo mejor, el mal día, y no te lo tomes a mal, lo tienes tú. Igual te lo tienes que ver», le soltaba la colaboradora de ‘D Corazón’.

Un comentario que no gustaba nada a Paco Roncero, que no dudaba en pararle los pies a Alba Carrillo. «Alba, me parece muy bien que te rías ahora, pero ten cuidado. Todavía puedes llorar«, se atrevía a espetarle el chef.