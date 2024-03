Así ha sido el final de ‘Amar es para siempre’ con guiño a sus orígenes y a nuestra historia

Si el 29 de noviembre del pasado año tuvimos que despedirnos de la que para muchos ha sido la serie de nuestras vidas, este miércoles 6 de marzo ha tocado decir adiós a otra de las ficciones que han hecho historia en la televisión. En apenas unos meses hemos tenido que despedirnos de los Alcántara y ‘Cuéntame’ y de Los Gómez, El Asturiano y ‘Amar es para siempre‘.

Y esta comparación no es baladí si has podido ver ambos finales. Y es que las dos series, que por cierto comenzaron las dos en TVE y pudieron acabar en Antena 3 si ‘Cuéntame’ no hubiera conseguido seguir en la cadena pública, han tenido un final en cierta forma parecido.

Han pasado casi veinte años desde que TVE estrenara ‘Amar en tiempos revueltos’, una serie de época que hizo historia en sus tardes con audiencias de hasta cuatro millones de espectadores y por la que han pasado todos los actores de este país. Tras siete años, ‘Amar en tiempos revueltos’ desapareció en TVE y dio el salto a Antena 3 donde pasó a llamarse ‘Amar es para siempre’, que ahora se despide definitivamente tras once años, doce temporadas y casi 2.830 capítulos.

Episodios en los que ha ocurrido de todo y por el que han pasado más de 1.700 actores y 30.000 figurantes entre los que siempre han estado tres de sus protagonistas Itziar Miranda, Manuel Baqueiro y José Antonio Sayagués así como otros como Anabel Alonso, Iñaki Miramón y Sebas Fernández. A lo largo de sus doce temporadas, ‘Amar es para siempre’ ha recorrido 22 años de la historia más reciente de España entre 1960 y 1983 después de que en TVE arrancara en 1936.

En los últimos capítulos, Los Gómez vivían un reencuentro muy especial después de que por un malentendido Luisita entendiera que su abuelo Pelayo se estaba muriendo. Una noticia que hace que todos los hijos de Marcelino y Manolita decidieran volver a Madrid para despedirse de su abuelo. Pero al llegar se daban cuenta de que por suerte su abuelo estaba bien, eso sí, les sorprendía a todos con la noticia de que había decidido jubilarse y además marcharse a Salamanca junto a su pareja Marisa para iniciar una nueva vida.

Aprovechando la vuelta de sus hijos, Marcelino le pedía a todos su ayuda para sorprender a Manolita con una boda por todo lo alto para celebrar su aniversario y cumplir así su sueño de tener un enlace a lo grande con toda la familia.

Un capítulo lleno de despedidas

Y tras el reencuentro llega la hora de las despedidas. Y es que si hay algo que ha marcado este último capítulo de ‘Amar es para siempre’ ha sido precisamente eso, las despedidas de todos los hijos de Marcelino y Manolita entre ellos y con sus padres y sobre todo la de Pelayo antes de poner rubo a Salamanca para iniciar su vida con Marisa, algo que a Marcelino no le hace ninguna gracia.

El primero en decir adiós era Manolito (Álvaro de Juana), que posteriormente dejaba una escena muy especial que sin duda hará llorar a los más fans de la serie. Y es que el joven no quería irse de Madrid sin visitar a su hermana Marisol en el cementerio. Una escena que ha permitido el regreso del personaje de Ángela Arellano a modo de fantasma. «Marisol nuestra familia es como un collar con muchos eslabones y desde que te fuiste se rompió y no lo puedo ver entero, siempre va a haber un hueco que no puedo rellenar», le dice entre lágrimas mientras ella le pide que sea feliz.

Después llegaba el turno de Ciriaco, Leonor y María (Daniel Cabrera, Natalia Rodríguez y Lucía Martín Abello) que también se marchan a sus respectivas ciudades mientras que Catalina (Sofía Millán) sorprendía a sus padres el decirles que ha decidido quedarse en Madrid. Pero no es la única pues al final tanto Ciriaco como Manolito como María deciden quedarse en la capital junto a sus parejas.

Quienes si se marchan son Luisita y Amelia, que también tienen su escena para decir adiós a una serie en la que han hecho historia con la pareja de Luimelia, que luego tuvieron su propio spin-off en atresplayer, y con el que revivieron el espíritu de Ana y Teresa de ‘Amar en tiempos revueltos’, las primeras lesbianas de una serie de época. Y es que si había alguien que se merecía tener un cierre eran los personajes a los que han interpretado Paula Usero y Carol Rovira pues han dado pie a una trama necesaria que ha visibilizado al colectivo LGTBIQ+ en una serie que ven personas mayores. «Vamos a volver cuando este país cambie», le dice Amelia a Luisita.

Pelayo y Marcelino, dos caras de la misma moneda

Pero si hay una despedida y una escena muy emotiva es la que protagonizan Pelayo y Marcelino. Unos minutos que sin duda hará que les broten las lágrimas a los fans de la serie. «Usted y yo siempre hemos estado aquí padre codo con codo», le dice Marcelino a su padre. «Usted siempre ha sido mi faro padre», asegura él. «Y tu el mío», le responde Pelayo. «Y por eso estoy así, frustrado, cabreado y triste. Sé que usted tiene que hacer su vida pero le voy a echar mucho de menos y nada va a ser igual», termina diciéndole. «El Asturiano es Pelayo Gómez» le dice, que es una frase que representa lo que es ‘Amar’. «Nosotros siempre seremos uno», recalca Pelayo. Además no duda en decirle que una moneda es una moneda porque tiene dos caras como ellos.

Después, son Manolita y Marisa (Itziar Miranda y María Garralón) las que nos regalan otra escena de esas que te pellizcará el corazón al hacer un repaso a todo lo que se ha vivido en La Plaza de los Frutos, lo bueno y malo. Y el momento para hacer un recordatorio de algunos de los personajes que pasaron por la serie en su etapa en Antena 3. «Pelayo deja su bar y la Plaza por lo que ha pasado toda su vida. En La Plaza de los Frutos hemos seguido la historia de nuestro país durante décadas con momentos duros, momentos emocionantes, enfermedades, muertes. Hemos pasado lo que han vivido todas las familias españolas», asevera Manolita en lo que podría ser un ejercicio de metaficción.

Antes de marcharse de Madrid, Pelayo se despedía de toda su familia en El Asturiano dando consejos a todos sus nietos y pidiéndoles que luchen por ser felices. «Yo no me voy, no me puedo ir porque os voy a llevar en mi corazón para siempre y vosotros vais a hacer lo mismo», asegura el personaje de Sayagués mientras se da un abrazo con todos.

El guiño de ‘Amar es para siempre’ a sus orígenes

Y así es como llegamos a los minutos finales del capítulo de ‘Amar es para siempre’ que sin duda vuelven a ser un ejemplo de lo que es metaficción. Como pasara con ‘Cuéntame’ y Carlos Alcántara, Leonor, la hija de Marcelino y Manolita ha cumplido su sueño y el deseo de su abuelo de terminar su novela dedicada a la familia y a El Asturiano.

Así, se produce un salto en el tiempo de un año con respecto al resto del capítulo. La novela de Leonor sobre El Asturiano ha sido todo un éxito, tal que incluso se ha hecho una adaptación televisiva. Es entonces cuando el personaje al que interpreta Natalia Rodríguez hace mención a los tres creadores de ‘Amar en tiempos revueltos’, Josep Maria Benet i Jornet, Antonio Onetti y Rodolf Sirera.

Y como colofón final llega la última escena en la que todos los Gómez, salvo Luisita y las parejas de los hijos, se reúnen en El Asturiano. Incluso Pelayo aparece por sorpresa. Y es que el abuelo no podía faltar en un momento tan especial: el estreno de la serie basada en la vida de los Gómez y del bar y la Plaza de los Frutos. Es así como ‘Amar es para siempre’ concluye con todos viendo el origen de ‘Amar en tiempos revueltos’, con la primera cabecera y el logo de la ficción. «Yo a esta serie le auguro mucho éxito», asevera Pelayo. «Yo creo que va a estar emitiéndose muchos años», añaden. Y vaya si ha durado.

Y con este guiño sorpresa a sus orígenes, ‘Amar es para siempre’ dice adiós con un final que recuerda a un pedazo de nuestra historia, que tiene paralelismos con el desenlace de ‘Cuéntame cómo pasó’ y con el que se pone fin a una etapa de nuestra televisión. Larga vida a los Gómez, larga vida a El Asturiano y La Plaza de los Frutos. ¡Viva ‘Amar’!.