Antonio Hidalgo clama ante lo que le hacen en ‘TardeAR’: «Esto es una encerrona»

Como cada martes, Antonio Hidalgo llegaba al plató de ‘TardeAR‘ para llevar a cabo su sección y ponerle un poco de humor al programa después de debatir sobre si las imágenes publicadas de Kate Middleton corresponden a la princesa de Gales o no.

Lo que no esperaba Antonio Hidalgo es la sorpresa que le tenía preparada Ana Rosa Quintana y el equipo de ‘TardeAR’ este 19 de marzo, que se celebra el día del Padre. «Felicidades a todos los padres, a las María José, los Joses, Josefas, Pepas y los Pepes y voy a felicitar también a Antonio Hidalgo», aseveraba Ana Rosa dándole paso.

«Muy bien Ana Rosa, pon un poquito de cordura en este país, Kate Middleton», soltaba por su parte Antonio Hidalgo al sentarse en su silla. «Y felicitamos a los Joses, a las Josefas y a los padres», repetía otra vez el colaborador. «¿Pero y a ti quien te ha llamado?», le espetaba Ana Rosa.

«Yo soy padre querida», le respondía el que fuera su copresentador en ‘Sabor a ti’. «Pero yo he dicho que entrara Antonio Hidalgo», destacaba la presentadora. «Si, pues coño he entrado yo hija mía», respondía el colaborador sin saber que estaba pasando.

Tras ello, Ana Rosa volvía a repetir «por favor que entre Antonio Hidalgo». Y justo en ese instante aparecía en el plató, el hijo del presentador y colaborador haciendo que él se emocionara al ver a su hijo en el programa. «Oye estábamos con Kate Middleton, con qué Antonio Hidalgo nos quedaos», decía entre risas Ana Rosa al ver a padre e hijo juntos.

El hijo de Antonio Hidalgo le sorprende en ‘TardeAR’

«Ay que está llorando», decían sus compañeros. «A ver, a ver tampoco te emociones tanto, que yo vengo aquí a echar un ojo», le soltaba Antonio Hidalgo hijo a su padre. «Bueno voy a ver si puedo recuperar el habla porque esta encerrona, ¿tú qué haces aquí?», reaccionaba Antonio. «Este viene a quitarme la silla», añadía.

«Yo venía hoy con una intención que era dar consejos para ser un buen padre, pero estando aquí mi hijo no me atrevo porque me va a dejar en evidencia», recalcaba el colaborador. «Yo vengo aquí a felicitarte y a controlarte un poco porque me han dicho que ibas a dar consejos de como ser buen padre y veremos a ver en que puede aconsejar o no porque vengo aquí a reclamar mi carrera frustrada como futbolista», le soltaba su hijo sin pudor.

Después de soltarse pullas entre ellos, el hijo de Antonio Hidalgo le lanzaba un último mensaje emocionándole. «Te tengo que agradecer Ana Rosa, primero por la labor de reciclaje que habéis hecho con el pobre, y sobre todo porque ahora le veo todas las semanas y teneos un ratito para comer», afirmaba haciendo que Antonio no pudiera contenerse las lágrimas.