Antena 3 se la juega a Telecinco y roba a Edurne para ‘La Voz Kids’ como fichaje estrella

Este martes a última hora de la tarde, Edurne sorprendía al anunciar a través de su cuenta de Instagram que dejaba ‘Got Talent’ tras ocho años y diez ediciones siendo la juez más emblemática del talent show de Telecinco.

La cantante anunciaba que dejaba el programa para centrarse en su nuevo disco. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Y es que la madrileña ha decidido cambiar de aires y dar el salto a Antena 3 como coach estrella de la próxima edición de ‘La Voz Kids’.

Así, según avanza 20 minutos y ha verificado El Televisero, Edurne será una de las cuatro coaches de la próxima edición de ‘La Voz Kids’ en Antena 3. Cabe recordar que la cadena se encuentra promocionando el estreno de la novena edición que cuenta con Lola Índigo, David Bisbal, Rosario Flores y elendi coo coaches.

No obstante, Edurne formará parte de la que será la décima edición del formato y que seguramente no llegaría a verse en televisión hasta 2025 pues antes se ofrecería la edición de adultos en otoño de este año si se sigue el calendario habitual del talent show presentado por Eva González.

El mensaje de despedida de Edurne de ‘Got Talent’

Con este fichaje, Edurne abandona Telecinco, la cadena en la que nació como estrella de la música gracias a su participación en ‘OT 2005’, y da el salto a Antena 3, donde fue la ganadora de la tercera edición de ‘Tu cara me suena’ y se la ha podido ver más recientemente como invitada de ‘El hormiguero’ de Pablo Motos.

«Hoy os vengo a contar algo importante para mi. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia. Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera. Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia», aseguraba en su mensaje en Instagram.

«Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música. Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro», añadía.