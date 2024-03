Edurne abandona ‘Got Talent’ y ella misma comunica el motivo: «Ha sido difícil»

Edurne ha sorprendido a todos este martes al anunciar a través de sus redes sociales que se retira de ‘Got Talent’ para siempre después de nueve temporadas formando parte del elenco de jueces del show multidisciplinar de Telecinco. Pone fin a una era.

«Hoy os vengo a contar algo importante para mi. Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia», ha empezado comunicando la cantante. «Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera», reconoce.

En ese sentido, Edurne valora todo lo que ‘Got Talent’ le ha aportado profesional y personalmente: «Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia».

Y dedica palabras de agradecimiento a sus compañeros, especialmente al presentador Santi Millán y a Risto Mejide, con el que arrancó esta andadura televisiva que ahora finaliza: «Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… no se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero».

A continuación, la propia Edurne ha aclarado el verdadero motivo de su decisión de abandonar ‘Got Talent’: «Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música».

«Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro», concluye el post de la artista.