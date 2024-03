Ana Pardo de Vera no tolera lo que Pedro Ruiz sentencia de ella en ‘Todo es mentira’: «Peligroso»

Este miércoles 20 de marzo los espectadores de ‘Todo es mentira‘ han asistido a un debate muy bronco entre dos de las colaboradoras, la periodista Ana Pardo de Vera y la diputada del PP, Ana Vázquez. Un enfrentamiento que ha provocado que Pedro Ruiz se haya pronunciado alto y claro en redes sociales ante el ambiente de crispación que se vive.

Todo se producía en pleno debate sobre los ataques de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso y las acusaciones vertidas hacia sus parejas. Así, Ana Pardo de Vera comentaba que «la familia de Feijóo es también muy productiva como la de Ayuso». Unas palabras que llevaban a la diputada del PP a lanzarle un golpe bajo a la periodista al contestarle que «Que tú te pongas a hablar de los hermanos, que acaba de ir a declarar tu hermana (Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF)… Yo no me voy a meterme en eso».

«Eso es juego sucio, y lo sabes. Mi hermana fue a declarar como testigo porque fue presidenta de ADIF. No te atrevas, Ana, a mencionar a mi hermana y tratar de mezclarla en estos temas«, le paraba los pies Ana Pardo de Vera a la política del PP. «¿Qué estás diciendo de la empresa de la familia de Feijóo? ¿Qué estás diciendo de la hermana? ¿Quieres que diga que ha hecho tu hermana, que fue a declarar por lo de las mascarillas, y ella misma reconoció que no las compró? Hombre, por favor, seamos sensatos», le replicaba Ana Vázquez en un enfrentamiento que ha hecho que Pedro Ruiz se pronuncie en sus redes.

Ana Pardo de Vera para los pies a Ana Vázquez: «¿Estás mal de la cabeza?

«¿Pero qué estás diciendo? Estás haciendo unas acusaciones muy graves, Ana», le espetaba por su parte Pardo de Vera completamente indignada ante lo que estaba escuchando. «Lo publiqué en el diario Público y nadie nos rectificó. No te atrevas a decir que mi hermana hizo algo ilegal. No te atrevas, encima de cómo la trataron«, le advertía la periodista a la política del PP.

«Entiendo que tengáis que salvar a la mujer del presidente de toda la corrupción en la que está metida, pero poner el ventilador de esa manera no es oportuno», proseguía diciendo Ana Vázquez. «El ventilador lo has puesto tú con mi hermana, y eso me parece indecente. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué tiene que ver que mi hermana haya declarado como testigo en un caso de corrupción porque su jefe le mandó que comprara esas mascarillas?», le soltaba Ana Pardo de Vera. «¿Pero trabajaba para Ábalos?», le cuestionaba la política.

«¡Claro, era presidenta de Adif! ¿Y qué? ¿Tiene alguna irregularidad que demostrar? ¿Eres capaz de denunciarla por algo? ¡Atrévete, dilo, hazlo, llámala corrupta! Venga, llámaselo, que te pongo una denuncia inmediatamente. Hay que ser miserable, esto sí que no me lo esperaba de ti», sentenciaba la colaboradora de ‘Todo es mentira’ contra la diputada del PP.

«¿Los demás tenemos que soportarlo todo, incluidas las amenazas del presidente del Gobierno diciendo que «hay más cosas»?», le replicaba Vázquez. «¿Y a mí que me cuentas si yo no soy política? Yo hago mi trabajo y os estoy dando documentos oficiales de ayudas que recibió la mujer de Feijóo. ¿Qué más quieres?», le contestaba Pardo de Vera indignada. «¿Cómo puedes ser tan miserable? ¿Cómo te atreves?«, volvía a decirle.

Pedro Ruiz sentencia lo visto con Ana Pardo de Vera y Ana Vázquez

Un enfrentamiento entre la periodista y la diputada del PP, habituales colaboradoras de ‘Todo es mentira’ que ha generado un auténtico vendaval en redes sociales. Hasta Pedro Ruiz ha querido salir a analizar lo que ha visto en el espacio de Risto Mejide.

«Ana Pardo de Vera y Ana Vázquez han dado hoy en @todoesmentiratv una imagen metafórica de a dónde nos está llevando este ambiente de crispación. Tenso y peligroso. Estoy con Antonio Castelo, que sabe bien por qué no vota», destacaba el presentador y actor.

Tras ver las palabras de Pedro Ruiz, Ana Pardo de Vera no se ha quedado callada y ha respondido al presentador y actor en su cuenta de «X». «Claro: todos/as somos iguales, medios, políticos/as, … ¿verdad, Pedro? #Periodismo, caca; política, caca. Y así se cuelan los Milei, las Meloni o los Trump. Seguid con vuestro “todos son iguales, no voto”, que nos vamos a reír. Por suerte, algunas tenemos muy claro de qué lado estamos. Y aquí seguiremos», le contesta la periodista.