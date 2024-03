‘Amar es para siempre’ se despide en Antena 3 con una fría audiencia y empeorando su media

‘Amar es para siempre’ se despedía definitivamente de la televisión este miércoles en Antena 3 poniendo fin a una historia que comenzó en TVE hace casi 20 años con ‘Amar en tiempos revueltos’. Sin duda, una ficción que pasará a los anales de la TV, que deja una huella indeleble, pero que ha tenido un final un tanto descafeinado.

La cadena de Atresmedia quiso programar el último capítulo en prime time para poner el broche de oro a la serie de Diagonal TV por todo lo alto. Y se diseñó una programación a modo de evento con un especial, posterior al episodio final, presentado por Manel Fuentes y Rebeca Haro. Ambos fueron los encargados de conducir ese viaje nostálgico de Los Asturianos.

Sin embargo, los datos de audiencia han sido mucho más fríos de lo que cabía esperar. Como suele suceder con este tipo de finales de una ficción por la que han pasado muchos espectadores y muy fieles, se presagiaba que ‘Amar es para siempre’ alcanzara un destacable poder de convocatoria por el factor nostalgia y, por ende, lograra reunir a quienes la seguían en la actualidad y los que dejaron de hacerlo.

Pero no ha sido así. Y no solo no ha mejorado las cifras en las que estaba estabilizada en las tardes, sino que además las ha empeorado. El desenlace obtuvo un discreto 11,7% de share y poco más de un millón de espectadores de media. Sorprende sobremanera cuando el penúltimo episodio en una franja de menor consumo como la sobremesa firmó un 13,4% y casi 1,2 millones. Además, ese empeoramiento se hace más patente si tomamos un poco más de perspectiva y nos fijamos en el 14,1% y en el 14,6% con más de 1,3 millones de televidentes que anotó el martes y lunes respectivamente.

Con estas métricas, la gran pregunta a plantear es por qué el final de ‘Amar es para siempre’ ha tenido peor cuota y, sobre todo, peor resultado en miles en prime time que en la tarde. Y en esa respuesta podría caber el argumento de una programación posiblemente fallida o desacertada. El público del serial era eminentemente mayor, pues su target principal se situaba por encima de los 65 años, y el horario no fue precisamente conciliador.

El capítulo no empezó a las 22:45 horas como así estaba indicado; no arrancó hasta las 23:10 horas. Es decir, 25 minutos después de lo anunciado, algo que levantó numerosas críticas por parte de los espectadores. Además, durante la emisión, se introdujeron dos extensos bloques publicitarios que provocaron que el final no acabará hasta bien pasadas las doce y media de la noche.

En definitiva, una despedida por la puerta de atrás si tenemos también en cuenta que, con ese 11,7% de share en prime time, el adiós de ‘Amar es para siempre’ se ha situado por debajo de la media histórica acumulada, que es del 12,5% de cuota de pantalla y de 1.380.000 telespectadores.