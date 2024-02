Una reportera de ‘Así es la vida’ clama por la encerrona sufrida en directo: «No me gusta nada»

La reportera Andrea Suñé Pardo ha vivido una tarde muy incómoda en ‘Así es la vida’ este viernes por la comprometida tesitura en la que le han puesto Sandra Barneda y César Muñoz tras su entrevista exclusiva a Carlo Costanzia.

«Estábamos impactados César y yo por la evolución que ha tenido nuestra compañera Andrea Suñé en la entrevista a Carlos Costanzia», ha comentado la presentadora después de la emisión de la pieza en la que el hijo de Mar Flores ha concedido unas generosas declaraciones.

«Andrea, buenas tardes de nuevo, este directo ya sé que no estaba preparado, pero te ha ido gustando un poco más conforme han ido pasado los minutos y los segundos que te hemos visto a su lado», ha introducido César Muñoz mientras Sandra Barneda pedía a realización que pincharan la cara de Andrea mientras escuchaba a Carlo.

«¿Es decir, Carlo te ha seducido un poco o no?», le ha preguntado directamente la comunicadora. En ese momento, intentando salir del paso como buenamente ha podido, ha manifestado en público su malestar por ponerle en esa embarazosa disyuntiva. «Me estáis poniendo en un compromiso que a mi no me gusta nada», ha explotado. «No me pongáis en este compromiso, de verdad, compañeros. Me enfado», ha proseguido la joven a pesar de estar en directo.

Finalmente, la reportera ha explicado que «a medida que ha ido pasando la semana» ha Carlo Costanzia ha pasado de ser «reacio a hablar con los medios» a ser «muy amable» como ha ocurrido con su entrevista este mismo viernes por la mañana. Por último, para destensar el ambiente, ha apuntado que «quien es fotogénico es fotogénico» como piropo al hijo de Mar. «Pero Alejandra es guapísima también, es un bellezón y hacen una pareja fantástica», ha rematado Andrea Suñé.