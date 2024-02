Se buscaba la opinión de Tamara Falcó al cartel de la Semana Santa de Sevilla y suelta esto

Era muy esperada la opinión de Tamara Falcó sobre una de las polémicas de los últimos días, el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Y por fin se ha producido este jueves 1 de febrero durante la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero‘ en la que la hija de Isabel Preysler participa.

Alberto Chicote ha sido el último invitado de la semana del programa de Antena 3. El chef ha acudido para presentar su nuevo proyecto televisivo, ‘Batalla de restaurantes’, que se estrenó en la sexta este mismo jueves. Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a sus colaboradores Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo, para tratar los temas más destacados de la semana.

Y, como no podía ser de otra forma, uno de sus asuntos que el presentador puso sobre la mesa fue la polémica por la imagen del Jesucristo del cartel de la Semana Santa de la ciudad hispalense. Así introducía el tema Pablo Motos: «Ha habido una nueva polémica con el cartel de la Semana Santa en Sevilla que dicen que la imagen es obscena, feminizada y blasfema. El autor lo que ha querido hacer es poner a un Jesucristo gozoso. Tamara, ¿cómo lo ves?».

La opinión de Tamara Falcó sobre el polémico cartel

Y la marquesa de Griñón no se cortaba un pelo a la hora de dar su opinión al respecto: «A este artista le han escogido porque sabían cómo era su obra. Él tiene la licencia artística para hacer lo que él cree que es un Jesucristo resucitado. De ahí he leído que ha cogido a su hijo como modelo y, al final, decir si es afeminado o no, me parece agresivo. Y es que viendo otras obras de arte suyas, pues se entiende. Que es menos tradicional, sí, que es verdad que yo estoy acostumbrada a ver un Cristo más como el de la pasión. Pero por lo que he leído el artista no estaba haciendo eso”.

Por su parte, Nuria Roca recordaba que «el cartel de Semana Santa en Sevilla es siempre polémico». «Lo que pasa es que hay un punto, que en esto hay un punto más, que para nosotros es una imagen sagrada. Hay unas imágenes de este mismo artista que son provocativas. Esto al final es lo que sabían que iba a hacer», concluía Tamara Falcó, dejando clara cuál es su opinión al respecto.