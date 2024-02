Risto Mejide no puede evitar pronunciarse así sobre ‘Zorra’ al acordarse del «tongazo» con Chanel

No hay duda de que este lunes uno de los temas que se está colando en las escaletas de todos los programas de televisión es la victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest 2024 y su canción «Zorra». Así, ‘Todo es mentira‘ arrancaba este lunes con Risto Mejide haciendo un guiño a la polémica que ha generado la canción que nos representará en Eurovisión.

«Saludos a todas esas personas muy taimadas, astutas y solapadas. Esa es la definición que da la RAE a la palabra zorra«, soltaba el presentador nada más comenzar el programa de este lunes que arrancaba diez minutos antes de lo habitual.

Y quizás por eso, entre el equipo hacían bromas sobre que tenían que rellenar el programa hablando de otros temas. Por eso, Antonio Castelo no se lo pensaba y le preguntaba directamente a Risto Mejide por su opinión sobre la canción de Nebulossa. «Mientras que hacemos tiempo que opinas de Eurovisión, zorra», le soltaba el humorista.

En su respuesta, el presentador aprovechaba para acordarse de Chanel Terrero, que este sábado también se convertía en tendencia por su ataque a TVE tras no invitarla a cantar junto a Abraham Mateo la canción que cantan juntos.

«Yo, de Eurovisión, lo dije aquí, me bajé el día que Chanel no ganó. Me pareció un tongazo. De ese barco ya me he bajado», aseveraba Risto Mejide haciendo alusión a las grandes críticas que hizo hace dos años a la victoria de Ucrania en Eurovisión.

«Vale, pues perdona por preguntarte por una cosa que hacen en Europa sobre música», apostillaba con sorna Castelo. Un comentario que servía para que Risto soltara un dardazo al certamen musical que se celebra cada año en Europa. «Bueno, de música cada vez menos«, sentenciaba el presentador.