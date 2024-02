Preguntan a Gloria Camila por la detención de Antonio Tejado y su respuesta es demoledora

Hace una semana, el pasado viernes 9 de febrero, Antonio Tejado era detenido por su supuesta pertenencia a una banda dedicada al robo de casas, entre las que se encontraba la de su propia tía, María del Monte. Desde entonces, muchos han sido los famosos que se han pronunciado al respecto. La última ha sido Gloria Camila.

Al ser preguntada por la reportera de Europa Press sobre el tema del que todo el mundo habla, la hija de Ortega Cano no ha podido ser más clara. «Yo es que no voy a entrar ahí, simplemente que creo que al final todo cae por su propio peso. Y creo mucho en el karma», ha reconocido.

Gloria Camila sobre Antonio Tejado: «Hay pruebas más que evidentes»

No obstante, Gloria Camila también ha confesado que le da «mucha pena la situación. Primero, porque está muy mal lo que se ha hecho, y segundo, que además toca a una persona de tu familia, entonces…». Y aunque deja claro que hay que respetar «la presunción de inocencia siempre, hay pruebas más que evidentes. Creo que si está en prisión preventiva es porque hay pruebas para que pueda estarlo».

Si bien reconoce que no ha hablado sobre el tema con su prima, Chayo Mohedano, pues hay que recordar que Antonio Tejado es el padre del hijo mayor de esta. Sobre María del Monte, la joven asegura que «siempre que la veo la saludo y me parece una persona maravillosa. La admiro como artista y punto».

Gloria Camila hizo estas declaraciones en la celebración del cumpleaños de su gran amiga Amor Romeira, de la que solo habla maravillas. «Para mí Amor es como una hermana. Se la critica mucho que si es una interesada y una aprovechada de sus amigos, a mí como amiga me ha demostrado muchísimo más que muchas amigas anónimas de toda la vida. Y sé que puedo contar con ella y que nunca me va a fallar. Que siempre me va a decir las verdades, aunque duelan… Es bastante generosa, muy amiga de sus amigos y que siempre está cuando se la necesita», sentencia.