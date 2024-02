‘OT 2023’ censura la emisión del canal 24 horas por lo que las cámaras enfocaron en directo

Como cada jueves desde que empezara ‘OT 2023′, los concursantes se han sometido a la valoración de los profesores en el primer pase de micros de la semana. Sin embargo, durante el mismo ocurrió algo que obligó a la organización a cortar la emisión del 24 horas en YouTube.

En concreto ocurrió cuando le tocó el turno a Naiara, quien esta semana defenderá la famosa canción de Rosalía, «Despechá». De pronto, sin venir a cuento, la señal del directo se cortó, dejando a los espectadores con ganas de ver la actuación de la joven, una de las favoritas de esta edición. Y sin saber qué es lo que había ocurrido.

Tras el regreso de la emisión, el pase de micros transcurrió con total normalidad. Fue entonces cuando Noemí Galera explicó lo ocurrido: «Yo digo, igual se tapa, pero ha habido un momento…». La directora de la Academia de ‘OT 2023’ aseguró que no pasaba «nada» y que lo importante era ponerle «ímpetu» al tema. No obstante, le pidió que lo tuviera en cuenta «en la prueba de vestuario», para que no le pase lo mismo «en directo».

‘OT 2023’ encara su recta final con Chiara y Lucas nominados

Mientras que Naiara, con la naturalidad que la caracteriza, optó por quitarle hierro al asunto: «El espectáculo lo he dado, bien o mal…». Por su parte, su compañero Paul también le quitó importancia a lo ocurrido, cambiándole el nombre a la canción, de «Despechá» a «Destetá». De esta forma, aunque no se pudo ver en pantalla, todos dieron a entender que a la concursante maña se le había salido un pecho.

El próximo lunes Prime Video emitirá en directo una nueva gala de ‘OT 2023’, en concreto la décima. El concurso encara su recta final con Chiara y Lucas nominados. En la pasada gala fue Álvaro Mayo el que tuvo que despedirse de sus compañeros, tras salir expulsado frente a Paul. Además, Naiara se convirtió en la nómada favorita, por encima de Ruslana y Chiara.