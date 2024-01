Encuesta: ¿Quién quieres que sea el noveno expulsado de ‘OT 2023’: Chiara o Lucas?

Ya solo quedan tres galas para conocer al ganador de ‘OT 2023‘ y por ende al duodécimo vencedor de la historia del talent show. Este lunes 29 de enero, el espacio producido por Gestmusic ha ofrecido su gala 9 en Prime Video con Chenoa como maestra de ceremonias.

La novena gala de ‘OT 2023’ arrancaba por todo lo alto con la actuación grupal de los nueve concursantes que todavía seguían en la academia. En esta ocasión se trataba de «Solo quiero bailar» de Zentric. Y poco después, llegaba el turno de los dos nominados: Álvaro Mayo o Paul.

Tras ellos, era el momento del resto de concursantes que cantaban en solitario salvo Juanjo y Naiara, que realizaban el último dueto de ‘OT 2023’. Después de cerrar las votaciones, llegaba el momento más duro y difícil de la noche con la expulsión de Álvaro Mayo.

Pero como todo en la vida está lleno de cosas buenas y malas, tras decir adiós a uno de los nominados llegaba el momento de conocer al último nómada favorito, que esta gala no tenía inmunidad, pero si ganaba 3.000 euros más para su cuenta no cuenta de ING. Después de que la semana pasada fuera Lucas, esta semana las más votadas eran Ruslana, Chiara y Naiara. Y finalmente, la más votada con un 30,6% de los votos era Naiara.

Y justo después, llegó el momento más temido de la novena gala de ‘OT 2023’, la valoración del jurado formado por Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero, que en esta ocasión además contaba con Abraham Mateo como jurado invitado, que además protagonizaba la actuación estelar de la noche junto a Omar Montes.

Paul, entre los nominados pese a su gran actuación

Esta era la última nominación del jurado de ‘OT 2023’. Buika era la primera en hablar. «Nos fascina porque eres un personaje peculiar y eso en la música y en el arte es muy bueno pero la potencia sin control lo que pasa es que las personas que cantan y bailan tienen que optar por una de las dos cosas en momentos de mucha tensión. A veces el ansia cuando uno canta y baila boicotea la voz y se ve comprometida y por eso te dejamos en manos de la academia y tus compañeros», le decía la cantante a Paul nominándole.

El siguiente en nominar era Pablo Rouss. «Chiara nos has demostrado trabajo, valoraos mucho el trabajo con los consejos que te hemos dado. e gusta tu personalidad y el color de voz que tienes. A mí me ha flipado lo que has hecho hoy, pero tenemos que valorar otras cosas y es verdad que la actuación ha estado por debajo que tus compañeros y por eso te tenemos que nominar», le decía el productor musical a la inglesa.

El tercero en ser nominado era Lucas. «Hoy está siendo muy complicado. Sabéis que me la pela todo pero escúchame una cosa Lucas, hoy te debes haber pisado a ti mismo el juanete. Me cago en mi calavera. Papi no me queda más remedio que dejar tu futuro en manos de tus compañeros y profesores», le decía Buika al uruguayo asegurando que vaya donde vaya le seguirá.

Cris Regatero completaba la noche de nominaciones. «Las Ruslanas que nos has enseñado te van a valer. Algo que tiene este programa es que ayuda a saber que queréis ser. Has hecho un concurso muy complicado. Te he visto que esta noche no estabas tan presente como en otras actuaciones y creo que tu actitud te va a llegar donde quieras porque tu serás quién quieras ser. Pero hoy te proponemos para nominación», le recalcaba la locutora de Los 40.

Paul y Ruslana, salvados por los profesores y los compañeros

Tras las nominaciones del jurado era el turno de los profesores de la academia de ‘OT 2023’. Noemí Galera, como directora de la academia, tenía un papelón. «Es tremendo, el nivel es altísimo. Cualquiera de vosotros puede ganar este programa. El nivel de este año me tiene alucinada. A estas alturas del partido, las canciones que interpretan se consensuan con los participantes, salvo La Cigarra estaba el resto pactado. Y entonces, teniéndolo a veces todo a favor hay otros elementos que te bloquean y eso no nos lo podeos permitir. Creemos que la persona que ha trabajado más profesional y que ha propuesto y ha estado hoy a otro nivel creemos que ha sido Paul«, le decía Noemí salvando al granadino.

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos. Y la más votada por todos sus compañeros era Ruslana con tres votos frente a los dos que obtenía Lucas.

Juanjo – Ruslana

Bea – Ruslana

Naiara – Lucas

Martin – Ruslana

Paul – Lucas

Con la salvación de Paul y Ruslana por los profesores y los concursantes, Lucas y Chiara son los nuevos nominados de ‘OT 2023’. Para uno de ellos la aventura se acabará el próximo lunes.