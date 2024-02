Los cinco estremecedores titulares de la exmujer de Antonio Tejado tras su encarcelamiento

Alba Muñoz, la única mujer con la que estuvo casado Antonio Tejado, ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista ‘Lecturas’. De esta forma, la joven rompe su silencio tras la detención del padre de su hija por su presunta implicación en el robo en la casa de su tía, María del Monte.

‘TardeAR’ ha ofrecido en exclusiva este martes 13 de febrero un avance de la impactante entrevista. Además, el director de ‘Lecturas’, Luis Pliego, ha dado algunos detalles del estado emocional de la exmujer de Antonio Tejado. Según ha explicado el periodista, en la más de hora y media que duró la entrevista, Alba habló de la relación que tenían y de los años que pasaron juntos.

«Él no tiene solvencia para poder administrar su vida. Ha tenido muchas carencias y muy mala vida«, declara. Y es que «todo está a nombre de si madre y es la que maneja todo». «Yo jamás he metido a Antonio en un juicio. Mi hija es consciente de que su padre no está«, explica Alba a la citada revista. Sin embargo, las declaraciones más demoledoras son las referidas al papel del exconcursante de ‘Supervivientes’ como padre.

#EXCLUSIVA | El demoledor testimonio de Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado: “Me daba miedo dejar a nuestra hija con él” #ExclusivaLecturas https://t.co/A8veFCOmDw — Lecturas (@Lecturas) February 14, 2024

La joven recuerda que «hubo un día que me tuve que sentar con ella y decirle: ‘Papá no te recoge porque no le da la gana'». «Me daba miedo dejar a nuestra hija con él. Cuando Antonio se juntaba con esas compañías, yo pensaba: ¿Y si a Antonio le pasa algo estando con esas personas? Porque mi hija estaba en esa casa. Por una parte, me alegro de que no viniera mucho a recogerla. Porque pasar el fin de semana con él me desgarraba«.

La exmujer de Antonio Tejado carga contra María del Monte

Pese a estas brutales palabras, Alba también defiende a Antonio Tejado en ciertas cosas. Lo más sorprendente de todo es cuando asegura que, pese a lo que se podía pensar, él no tenía una relación tan estrecha con su tía: «De María del Monte yo no puedo hablar bien. Durante mi matrimonio con Antonio yo no he vivido que ella tuviera cariño y apego hacia su sobrino. Esa es mi realidad, es lo que he vivido. ¿Qué después han hecho las paces? Pues no lo sé».