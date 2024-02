La terrorífica explicación de Candela Acevedo a por qué tardó en denunciar a Antonio Tejado

Si la semana pasada era Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, la que se sentaba en el plató de ‘¡De viernes!’, este 23 de febrero ha sido otra de sus exparejas, Candela Acevedo, la que ha hecho lo mismo. La presentadora acudió al programa nocturno de Telecinco para contar el «infierno» que, según ella, vivió con el sobrino de María del Monte.

Antonio Tejado está en prisión provisional acusado de ser el autor intelectual del robo en casa de su tía. A raíz de esto, se descubrió que el exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘GH Dúo’ ya había sido condenado anteriormente a siete meses de cárcel. El motivo de esta resolución fue el envío sin consentimiento de material íntimo protagonizado por su entonces pareja, Candela Acevedo.

La joven reconoce haber sentido miedo de Tejado. Y asegura que el simple hecho de verle o de escucharle le generaba una sensación de pánico, motivo por el cual tardó en denunciarle inicialmente. El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha recordado que este es el motivo por el cual muchas mujeres víctimas de violencia de género no denuncian, por miedo a las represalias.

«No me encuentro capaz. Tengo miedo, tengo terror, pienso que puede hacerme algo malo. Así es como yo me siento. Entonces, yo no me encuentro capacitada para denunciarlo por miedo. Prefieres estar ahí, sufriendo lo que estás sufriendo para no esperar que te pase algo peor», confesaba Candela Acevedo en ‘¡De viernes!’.

Candela Acevedo: «Me he sentido humillada y maltratada»

Tal es el miedo que le tiene que reconoce que «jamás hubiera dado el paso de hablar si no llega a estar en la cárcel. A lo mejor la cárcel le viene bien para reflexionar. Me he sentido humillada y maltratada. Para mí ha sido un infierno cada vez que me lo encuentro en Sevilla. Yo no sé si es culpable. Yo sé donde está y yo creo que ahí está bien para no hacer daño a más gente. Él me acosa a altas horas de la noche. Yo le denuncié dos veces, yo quería meterlo en la cárcel. Este señor me ha hecho vivir una película de terror. Nada más verlo me empiezan a temblar las piernas».

Respecto a los vídeos de carácter sexual que se hicieron públicos, y que supuso el fin de su relación, la sevillana revela que solo acordarse de eso «me causa dolor, estrés, ansiedad y muchos traumas. Yo tengo que seguir trabajando y pienso si alguien habrá visto estos contenidos». De hecho, durante la celebración del juicio, solicitó una mampara para no verle la cara.

Su advertencia a las futuras parejas de Antonio Tejado

Candela Acevedo no quiere que otras mujeres pasen por lo mismo que pasó ella durante su relación. Beatriz Archidona le pidió que mandase un mensaje a las futuras parejas de Antonio Tejado, y la respuesta de la invitada ha sido cuanto menos sorprendente: «No importa lo que les diga. Me dijeron lo mismo».

No obstante, la enfermera ha insistido en la importancia de informarse bien antes de comenzar una relación: «Es cierto que la gente cambia y hay que dar oportunidades. Pero a la menor señal de alarma, es fundamental cortar». Ya que, según ella, de no ser así, es muy probable «sufrir las consecuencias».