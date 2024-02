La severa amenaza de José Antonio Avilés a Gabriela Guillén por su entrevista en ‘De Viernes’

Tras su entrevista hace dos semanas en ‘De Viernes’, Gabriela Guillén volverá a hablar este viernes en el espacio de Beatriz Archidona y Santi Acosta para responder a todos y todo lo que se ha dicho de ella desde que se sentó en el programa. Entre ellos, la paraguaya responderá a todo lo que ha dicho José Antonio Avilés de ella.

En el avance, Gabriela Guillén responderá a Santi Acosta sobre las supuestas diez transferencias que le habría hecho Bertín Osborne según desveló en exclusiva el colaborador de ‘Así es la vida‘ así como al posible romance que tuvo con otro hombre a la vez que con Bertín.

Tras ver el avance, José Antonio Avilés era contundente y lanzaba una advertencia a Gabriela Guillén. «Yo lo único que puedo decir es que tengo información y voy a esperar a que esta señorita hable mañana. Después de hablar, yo daré la información que tengo», aseveraba el colaborador. «¿Y por qué no la das ya para que te pueda contestar?», le replicaba Alejandra Rubio. «Porque creo que los tiempos son importantes y porque creo que ahora es su turno de defenderse de la información que he dado», respondía él.

«¿O sea estás dando un paso atrás para que Gabriela hable?», soltaba entonces César Muñoz. «Un paso atrás no. Oye me acabas de decir, lo voy a decir, en publicidad me dice oye ‘tú sabes que en ‘De Viernes’ me han puesto en la promo’. ¿Eso te ha afectado, te sabe mal?», le preguntaba por su parte Sandra Barneda.

La rotunda advertencia de José Antonio Avilés a Gabriela Guillén tras ver el avance de ‘De Viernes’

«A mí me da exactamente igual. Pero te voy a decir una cosa, lo que pasa es que el tiro no hay que desviarlo. El tiro hay que llevarlo hasta el final y mi información la llevo hasta el final y como dices los tiempos son importantes, y yo voy a esperar. Lo único que digo es que esto está cargado y que en cuanto pueda y se me deje empiezo a sacar información», advertía José Antonio Avilés.

Pero además Avilés ha asegurado que mantiene todo lo que dijo en torno a las transferencias. «Yo mantengo que esas transferencias que están en el pantallón, esas cantidades y esas fechas las hace Bertín Osborne. Quedaros con esta frase estas transferencias enumeradas, detalladas con fecha y cantidad las hace Bertín», insistía el colaborador.