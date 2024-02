La filtración de ‘TardeAR’ sobre la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras ser pillados

Alejandra Rubio acudía este martes como cada día a ‘Así es la vida’ para colaborar. Lo que no sabía la hija de Terelu Campos es que poco más de una hora después iba a ser la gran protagonista de una noticia bomba en ‘TardeAR’.

Y es que en plena mesa VIP, Miguel Ángel Nicolás irrumpía en el plató para anunciar a Ana Rosa Quintana una noticia de última hora relacionada con una pareja sorpresa de dos famosos que iban a ser portada de una revista este miércoles.

Finalmente, tras unos minutos, ‘TardeAR’ mostraba en primicia la portada de la revista Semana que este miércoles saca la pillada a Alejandra Rubio con Carlo Costanzia. Así, en la portada se ve a la hija de Terelu y al hijo de Mar Flores dándose un morreo en la boca.

Tras ver las imágenes y dar la noticia en directo, Leticia Requejo, una de las colaboradoras de Ana Rosa se ponía en contacto con Alejandra Rubio para conocer más detalles sobre esta relación sorpresa con uno de los personajes más polémicos de los últimos meses. «Me ha pedido que le mande la portada. A Alejandra le ha pillado por sorpresa, no sabía que les estaban fotografiando», empezaba contando la periodista.

«Lo que Alejandra me pide es que quiere dejar claro que Carlo, a día de hoy, no es su novio. Se están conociendo. A pesar de que yo la he visto un poco nerviosa y alterada, he visto a una chica ilusionada. Además, me ha pedido que por favor le mande la portada porque quiere cotillear igual que nosotros», explicaba Leticia Requejo en ‘TardeAR’ tras hablar con la colaboradora de ‘Así es la vida’.

Tras conocerse la noticia, los colaboradores de ‘TardeAR’ como Antonio Montero y Paloma Barrientos se preguntaban como reaccionará Terelu a esta noticia y a esta relación de su hija teniendo en cuenta los escándalos que ha protagonizado Carlo Costanzia en los últimos años y que está condenado por estafa y tiene una pulsera telemática que le impide salir de Madrid.