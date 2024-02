Jorge Fernández aclara el motivo de la marcha de un histórico de ‘La Ruleta de la Suerte’

‘La Ruleta de la suerte‘ es uno de los programas más veteranos y con mejores datos de audiencia de la televisión. El concurso que presenta Jorge Fernández en Antena 3 consigue incluso unos datazos con sus reposiciones los fines de semana, alzándose como lo más visto de su franja día tras día.

Cada entrega arranca con el cantante Joaquín Padilla dando la bienvenida a los tres concursantes que girarán la conocida ruleta. Sin embargo, en el programa de este lunes 5 de enero, la dinámica de los primeros minutos ha cambiado por completo. Y es que directamente ha aparecido en el centro del plató Jorge Fernández junto a la azafata y copresentadora, Laura Moure. Ni rastro de Joaquín Padilla.

Tras dar la bienvenida a los tres concursantes y saludar al equipo de realización del ‘Rulevar’, el presentador se ha dirigido al cantante, con las siguientes palabras: «He mirado para allá arriba y he dicho: ‘joe, Joaquín, vaya pelado te has dado'». Como los espectadores han podido comprobar, Jorge no se estaba dirigiendo a Padilla, sino a un nuevo cantante, Jota. «Es la nueva moda», respondía este, con mucha sorna.

Jorge Fernández explica el motivo de la ausencia de Joaquín Padilla

Este inesperado cambio se debe a algo temporal, como así ha subrayado el propio Jorge Fernández, quien ha aclarado que Joaquín Padilla estará ausente «tres diítas, más o menos» por temas personales, y será Jota el que le sustituya en su ausencia. En las redes sociales, el cambio ha sido muy bien recibido. La mayoría de los usuarios de X han alabado la forma de cantar del nuevo miembro del equipo.

Joaquín Padilla es una de las caras más veteranas y queridas de ‘La ruleta’. El cantante está al frente de la orquesta y canta en las pruebas en las que hay que adivinar las canciones. En ocasiones, incluso ha abierto el programa cantando.