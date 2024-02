El duro grito de auxilio de María del Monte ante los micros nada más salir de los juzgados

María del Monte y su pareja Inmaculada Casal han acudido a los juzgados de Sevilla este viernes para declarar ante el juez por el robo a su vivienda el pasado mes de agosto por el que ha sido detenida una banda especializada en la que presuntamente está implicado su sobrino Antonio Tejado, en prisión desde el lunes.

Tras la declaración, la cantante y la periodista se han detenido ante los medios para dar una breve comparecencia y advertir de que van a ser sus últimas palabras sobre un caso que está judicializado y sobre el que ella no tiene nada que aportar. «Nosotros queremos solamente que sepáis que a partir de este momento no vamos a hacer ningún tipo más de declaración», ha avisado.

«Hemos confiado, seguimos confiando y vamos a confiar siempre en el sistema judicial de nuestro país. Hemos cumplido una obligación como ciudadanas que somos de él, lamentablemente no hemos recuperado nada, pero no perdemos la esperanza aunque lo más importante que tenemos es que estamos sanos y estamos todos bien», ha proseguido María del Monte.

«Quiero que nos entendáis y no quiero que penséis que si no me paro en la puerta de mi casa es porque a partir de ahora todo esto está en manos de una instrucción cuyo veredicto está por determinar. Yo sigo pidiendo cautela, prudencia y yo no tengo más que hacer aquí», ha continuado.

Acto seguido, María del Monte ha lanzado un grito de auxilio a los medios al borde del llanto: «Y sí quiero pediros una cosa y es ayuda. Que nos ayudéis a intentar retomar nuestra vida y eso pasa por poder salir de casa con normalidad. Sabéis el cariño que nos tenemos mutuamente y el respeto y confiamos en que eso va a seguir siendo así. Por eso estamos aquí, no hemos querido escondernos de nada ni de nadie porque entendemos vuestro trabajo y no me queda más remedio que hacerlo».

Finalmente, ha declinado cualquier tipo de pregunta respecto al caso o si había ratificado o retirado la denuncia como así se había elucubrado: «No quiero preguntas porque no voy a responder a nada». A continuación, María e Inmaculada Casal se han despedido y han abandonado las instalaciones.