El aprieto en el que Norma Duval pone a una bailarina de ‘Baila como puedas’: «Que no, por favor»

Este martes, TVE presentó en rueda de prensa ‘Baila como puedas’, su nuevo talent de baile en el que ocho famosos como Lydia Lozano, Maestro Joao, Sabrina o Álvaro Escassi tendrán que luchar por que su bailarín no sea expulsado tras la valoración y puntuación del jurado formado por Norma Duval, Rafa Méndez, Beatriz Luengo y Yolanda Ramos.

Como es habitual, tras la presentación del programa, la prensa, entre la que se encontraba El Televisero, pudo preguntar tanto a los responsables de TVE como de Zeppelin TV así como a los concursantes famosos, al jurado y al equipo de bailarines todo lo que quiso.

Fue entonces cuando un periodista cuestionó que pese a que se habló de la diversidad en la elección de los 16 bailarines que competirán junto a los ocho celebritys en ‘Baila como puedas’, ninguno tenía un cuerpo no normativo. Una pregunta que generó que Norma Duval hiciera un gesto muy polémico y muy criticado durante la rueda de prensa.

«Yo creo que tenemos representada una gran cantidad de identidades entre los 16 concursantes y las ocho celebrities, con diferencias personales y de edad. Tenemos gente delgada y menos delgada, hay de todo. Pero claro, tenemos un número limitado de participantes. Creedme que a esta gente le hemos escogido por su talento. No hemos limitado el casting a ningún tipo de aspecto físico», defendía Miguel Martín, director general de Zeppelin.

Pero el periodista repreguntaba señalando más directamente que no se veía ningún cuerpo gordo en el equipo de los bailarines. Y fue entonces cuando Norma Duval, una de las miembros del jurado no tuvo ningún tipo de reparo en levantarse de su asiento para tratar de señalar a una de las 16 componentes del equipo de bailarines del programa de TVE.

«No, Norma, por favor, no», le pedía el directivo de Zeppelin TV al ver cuáles eran sus intenciones. Y es que la ex vedette trataba de justificar que sí que había cuerpos menos normativos dando a entender que esa bailarina estaba gorda, cuando en realidad no lo estaba.

Y aunque trató de impedirlo, Norma se salió con la suya al levantar a la chica. Pero entonces, Miguel Martín volvía a lanzarle una advertencia a la jueza de ‘Baila como puedas’. «Que no Norma, por favor. No, que no se levante solo una, que se levanten todos, por favor, todos en pie», pedía el directivo.