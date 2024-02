Dónde se pueden ver todas las películas ganadoras de los Goya 2024 por televisión

Este año, la gala de los Premios Goya quizá haya recuperado un poco del lustre que le faltaba. Uno de los elementos que más han remado a favor fue la elección de presentadores. Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Belén conformaron un trío perfecto para reivindicar nuestro cine, y demostraban pasión por él. La muestra está en el breve segmento en el que recordaban ese clásico de Almodóvar que ganó el Oscar: ‘Todo sobre mi madre’. Había también mucha expectación por ver si, por fin, Bayona se alzaba con el gran premio. Y además ha sido un muy buen año para el cine español en cuanto a diversidad de historias.

Aunque la audiencia de la gala sigue sin recuperar números de hace años, este 2024 ha conseguido una cuota de pantalla de 23.5% y una audiencia de 2.359.000 espectadores. Sí, se convirtió en la gala menos vista desde 2006, pero su cuota de pantalla subió a niveles de 2020. Así que hay que celebrarlo. Polémicas aparte (Inés Hernand ha sido reprendida por RTVE por su cobertura de la alfombra roja), la gala ha conseguido trascender en redes, con discursos tan emotivos como el de Sigourney Weaver, dedicándole su premio a su actriz de doblaje. María Luisa Solá. O el recado de Pedro Almodóvar a VOX y su desprecio por el cine español.

Ahora, tras la resaca de los premios, muchos quieren volver a acercarse a estas grandes obras de nuestro cine. Sí, la gran mayoría siguen presentes en salas de todo el país. Pero también han comenzado a llegar a las plataformas, así que aquí os recopilamos todas las ganadoras del Goya y dónde podéis verlas.

La sociedad de la nieve – Juan Antonio Bayona

Sinopsis: En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.

Película con la que Bayona rompe su maldición de no llevarse el gran premio de la noche: el Goya a Mejor Película. ‘La sociedad de la nieve’ se ha convertido en un auténtico éxito, colocándose como la segunda película en habla hispana más vista de la historia de Netflix. Además, ha reivindicado una historia de supervivencia, con una crudeza emocional impecable. ¡Hasta ha conseguido colocarse entre las favoritas a ganar el Oscar! La consagración de Bayona como uno de nuestros grandes directores.

Premios: Mejor Película; Mejor Dirección (J.A. Bayona); Mejor Actor Revelación (Matías Recalt); Mejor Fotografía (Pedro Luque); Mejor Montaje (Jaume Martí, Andrés Gil); Mejor Música Original (Michael Giacchino); Mejor Dirección de Producción (Margarita Huguet); Mejor Dirección Artística (Alain Bainée); Mejor Diseño de Vestuario (Julio Suárez); Mejor Maquillaje y Peluquería (Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Montse Ribé); Mejor Sonido (Jorge Adrados, Oriol Tarragó, Marc Orts); Mejores Efectos Visuales (Pau Costa, Félix Bergés, Laura Pedro).

Plataforma: Netflix

20.000 especies de abejas – Estibaliz Urresola Solaguren

Sinopsis: Cocó, de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores.

Una de las historias más tiernas y conmovedores de las nominadas al Goya. El cine español cada vez se acerca más a ese tipo de cine social y queer que tanto necesitamos. Historias que serían impensables hace unos años, y que ahora podemos ver y compartir. Porque hacen falta referentes, hacen falta espejos en los que mirarse. Y eso es en definitiva ‘20.000 especies de abejas’: una necesidad en nuestra sociedad.

Premios: Mejor Guión Original (Estibaliz Urresola Solaguren), Mejor Actriz Secundaria (Ane Gabaraín), Mejor Dirección Novel (Estibaliz Urresola Solaguren)

Plataforma: Movistar Plus+

Saben aquell – David Trueba

Sinopsis: Película sobre los primeros años de carrera del humorista Eugenio. Barcelona, finales de los 60. Eugenio Jofra, un joven joyero, conoce a Conchita y el flechazo es instantáneo. Eugenio aprende a tocar la guitarra para acompañar a Conchita, para lo que tendrá que luchar contra el miedo escénico. Empieza así la carrera musical de ‘Els dos’. Cuando Conchita se tiene que ausentar durante dos semanas de Barcelona, convence a Eugenio de que lleve las actuaciones a cabo él solo.

Eugenio fue uno de los grandes cómicos de nuestro país, y ya iba siendo hora de que consiguiera el reconocimiento que se merece. David Verdaguer se mimetiza de tal forma con él que hay momentos en la película en la que parece que estás viendo al mismísimo Eugenio. Normal que haya conseguido el Goya este año. Una película diferente, más dramática de lo esperado, pero que reivindica una de las figuras más importantes de nuestro humor.

Premios: Mejor Actor Principal (David Verdaguer)

Plataforma: Movistar Plus+

Robot Dreams – Pablo Berger

Sinopsis: Basada en la popular novela gráfica de Sara Varon. Dog es un perro solitario que vive en Manhattan. Un día decide construirse un robot, para que sea amigo. Su amistad crece, hasta hacerse inseparables, al ritmo del Nueva York de los 80. Una noche de verano, Dog, con gran pena, se ve obligado a abandonar al robot en la playa.

Una de las sorpresas de la temporada es la cinta de animación ‘Robot Dreams’. Basada en la novela de Sara Varon, ha conquistado a los espectadores, y ha conseguido colarse entre las nominadas a la Mejor Película de Animación en los Oscar. Una victoria impresionante para una película pequeña que ha tardado cerca de cinco años en terminarse. Una historia de amor agridulce pero preciosa sobre el amor, la amistad y las relaciones humanas. Dos Premios Goya muy merecidos.

Premios: Mejor Guión Adaptado (Pablo Berger), Mejor Película de Animación

Plataforma: cines (próximamente, en Movistar Plus+)

Mientras seas tú – Claudia Pinto

Sinopsis: Tras 50 años en teatro, cine y televisión, Carme Elias es diagnosticada de Alzheimer. Junto a Claudia Pinto, directora y amiga, decide plasmar su último viaje consciente. Los personajes que Carme ha interpretado la acompañan en este trance, mientras las fronteras entre ficción y realidad se desvanecen. «Mientras seas tú» es un juego de espejos constante, un pacto de amor y amistad.

Una de esas historias duras que hacen reflexionar sobre el paso de la vida y nuestras conexiones. El Alzheimer es una de las enfermedades más devastadoras, porque no solo consumen al enfermo sino a todo su núcleo de alrededor. El documental de Claudia Pinto es duro, pero necesario para hacernos pensar sobre todo aquello que damos por sentado.

Premios: Mejor Documental

Plataforma: cines

Que nadie duerma – Antonio Méndez Esparza

Sinopsis: Lucía pierde su empleo como programadora informática y decide dar un giro en su vida: convertirse en taxista. Al volante de su taxi, recorriendo las calles de Madrid, esperará pacientemente la ocasión de llevar en él a su vecino desaparecido, del que se ha enamorado.

Uno de los premios Goya más merecidos de la noche. Malena Alterio es una de las actrices más queridas de nuestro país, sobre todo gracias a su incomparable Belén López Vázquez, personaje de ‘Aquí no hay quien viva‘. Un icono que ha convertido a su actriz en otro. Su trabajo en ‘Que nadie duerma’ es impecable, y la película se sustenta sobre sus hombros.

Premios: Mejor Actriz (Malena Alterio)

Plataforma: Prime Video

O Corno – Jaione Camborda

Sinopsis: Illa de Arousa, 1971. María es una mujer que se gana la vida recogiendo marisco. También es conocida en la isla por ayudar a otras mujeres en el parto con especial dedicación y cuidado. Tras un suceso inesperado, se ve obligada a huir y emprende un peligroso viaje que le hará luchar por su supervivencia. En busca de su libertad, María decide cruzar la frontera por una de las rutas de contrabandistas entre Galicia y Portugal.

Otro de esos premios Goya más merecidos de la noche, es el premio de Mejor Actriz Novel a Janet Novás. Pese a que ‘O Corno’ no ha tenido una gran repercusión a nivel mediático, el trabajo de Janet es impecable y ya solo por eso merece la pena acercarse a la historia de Jaione Camborda.

Premios: Mejor Actriz Novel (Janet Novás)

Plataforma: Movistar Plus+

Cerrar los ojos – Víctor Erice

Sinopsis: Un célebre actor español, Julio Arenas, desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director Miguel Garay.

Pese a sus polémicas declaraciones en la alfombra roja, echando balones fuera en cuanto a las denuncias de agresión sexual contra el director Carlos Vermut, no podemos negar que Jose Coronado es uno de los grandes actores de nuestro cine. Ha sido nominado cinco veces a los Goya, habiendo ganado dos de ellos. El regreso de Víctor Erice, director de esa obra maestra que es ‘El espíritu de la colmena’, convenció a la crítica y al público con una historia sobre el paso del tiempo.

Premios: Mejor Actor de Reparto (José Coronado)

Plataforma: Movistar Plus+

Te estoy amando locamente – Alejandro Marín

Sinopsis: Sevilla, 1977. En un momento en el que la homosexualidad es delito, Reme, una madre tradicional movida por el amor hacia su hijo, un adolescente aspirante a artista, se involucrará en el movimiento LGTBI andaluz, gestado paradójicamente en el seno de la Iglesia.

¡Qué bonita y necesaria es ‘Te estoy amando locamente’! Y qué preciosa es la canción de Rigoberta Bandini. Una historia necesaria, sobre todo por estar basada en hechos reales, y que Alejandro Marín conduce a la perfección. Sobre todo gracias a las portentosas actuaciones de Omar Banana y Ana Wagener. Lástima que Omar no consiguiera su Goya a Mejor Actor Novel.

Premios: Mejor Canción (Rigoberta Bandini – Yo solo quiero amor)

Plataforma: Movistar Plus+

Anatomía de una caída – Justine Triet

Sinopsis: Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato, y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira.

Premios: Mejor Película Europea

Plataforma: cines (próximamente en Filmin)

La memoria infinita – Maite Alberdi

Sinopsis: Augusto y Paulina llevan juntos 25 años. A él le diagnosticaron Alzheimer hace ocho años. Ambos temen el día en que deje de reconocerla.

Premios: Mejor Película Iberoamericana

Plataforma: próximamente en Filmin

Ava – Mabel Lozano

Sinopsis: Ava es una adolescente que coge el metro para ir al instituto. Cuando María la llama para preguntarle qué tal le ha ido el día, el móvil de su hija está apagado. Ava nunca llegó al instituto esa mañana. Alguien la había interceptado en el metro

Premios: Mejor Cortometraje Documental

Plataforma: aún en ninguna

Aunque es de noche – Guillermo García López

Sinopsis: En La Cañada Real, el asentamiento irregular más grande de Europa, no hay luz desde hace más de un año. A la luz del fuego, Toni, un chico de trece años, descubre que su mejor amigo Nasser se marcha para siempre. Entre leyendas sobre un posible futuro, Toni captura los últimos momentos con su amigo e intenta encontrar la forma de quedarse conectado a él.

Premios: Mejor Cortometraje Ficción

Plataforma: Movistar Plus+

To bird or not to bird – Martín Romero

Sinopsis: En un mundo dominado por el ser humano, los pájaros parecen haber adoptado sus mismos hábitos, preocupaciones y enfermizas obsesiones.

Premios: Mejor Cortometraje Animación

Plataforma: Movistar Plus+