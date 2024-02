Rigoberta Bandini opina abiertamente de Nebulossa y ahonda en un detalle: «No estamos bien»

Este sábado 10 de febrero Valladolid se vistió de gala para acoger la 38ª edición de los Premios Goya, que estuvo presentada por Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrossi. Entre los numerosos rostros que desfilaron por la alfombra fucsia, se encontraba Rigoberta Bandini, una de las protagonistas de la noche.

Guapísima enfundada en un vestido rojo, la cantante volvió a la alfombra tras ganar el Goya a Mejor Canción Original por el tema ‘Yo solo quiero amor’, de la película ‘Te estoy amando locamente’. En ese momento, ‘El País’ le preguntó por su opinión sobre Nebulossa y la polémica generada en torno a ‘Zorra’, el tema con el que nos representaran en Eurovisión el próximo 11 de mayo.

La artista no entiende toda la polémica que se ha generado en torno a la canción, y ha puesto el foco en ese detalle: «Que todavía nos impacte la palabra zorra es síntoma de que todavía no estamos bien. Entonces, hay mucho que trabajar y haremos todas las canciones que hagan falta hasta que dejen de hacer ruido», explicó Rigoberta Bandini. Pero no fue la única vez que se pronunció sobre este asunto.

Rigoberta Bandini: “Que todavía nos impacte la palabra zorra es síntoma de que no estamos bien” #Eurovision2024 pic.twitter.com/mEoZusDnhL — José Pablo López (@Josepablo_ls) February 11, 2024

Rigoberta Bandini no cree que ella abriera el camino a ‘Zorra’

Previamente, en una entrevista que le hizo Inés Hernand para RTVE en la alfombra fucsia, la artista reconoció que le gustaba la canción: «Me parece una propuesta muy valiente, muy divertida (…) Ojalá en Eurovisión funcione y sepan entender estas zorras que somos». «Tú caminaste para que Nebulossa pudiera volar», le comentó la presentadora, en referencia a sus famosos temas, ‘Perra’ y ‘Ay mamá’.

Ante este comentario, Rigoberta Bandini aseguró que ella cree que no ha inventado nada: «Puede ser. Yo pienso que al final yo tampoco inventé nada con el término de perra ni, en general, no me he inventado nada. Tampoco me considero la máxima abanderada del feminismo más radical. Pero, obviamente, si hacer cosas sirve para que otras las hagan, pues hija, encantada», sentenció.