Inés Hernand responde así a las duras críticas que recibe por lo que hizo en los Goya

El pasado sábado, RTVE Play ofrecía como ya es habitual una cobertura especial de la alfombra roja de los Goya 2024 paralela a la que ofreció La 1 con Carlos del Amor y Elena S. Sánchez. Un año más era Inés Hernand la encargada de conducir el especial.

Ya el sábado se hacía viral un vídeo del comportamiento que tuvo Salvador Sobral con la presentadora al preguntarle por su opinión sobre ‘Zorra’ de Nebulossa. Pero poco después se han viralizado otros vídeos de la actitud que tuvo Inés Hernand a la hora de entrevistar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y es que justo después de preguntarle a Pedro Sánchez por cuál era la última película que había visto y por su opinión sobre ‘La sociedad de la nieve’, la cinta más premiada de la noche, Inés Hernand no tuvo reparos en dirigirse al Presidente del Gobierno con cierta cordialidad. «Eres un icono, presi, te queremos», le soltaba.

Una actitud que ha sido cuestionada y criticada por muchos este lunes después de que algunos rostros como José Ramón Patterson hayan pedido su despido o de que el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE hayan lanzado un comunicado en el que piden explicaciones a RTVE Play por los comentarios de la presentadora.

Tras el revuelo y las críticas recibidas, Inés Hernand ha roto su silencio y contestar a todos con unas palabras contundentes. «Me dedico al entretenimiento y sinceramente, me alegro de estar cumpliendo mi función«, destaca la que fuera copresentadora de ‘No sé de que me hablas’ junto a Mercedes Milá.

me dedico al entretenimiento y sinceramente, me alegro de estar cumpliendo mi función 👌 — InésHernand (@InesRisotas) February 12, 2024

Pese a todo, Inés Hernand también ha recibido el apoyo de algunos compañeros como Aitor Albizua, con quien condujo ‘La noche del Benidorm Fest’, el post de las semifinales y la final del Benidorm Fest 2024 en TVE. «Antes como fan y después de trabajar con ella como profesional y compañero… Admiro y mucho a @InesRisotas ¡Referente y necesaria!», destaca el presentador de ‘Cifras y letras’.