Denna filtra las relaciones sexuales que ha habido dentro de la academia de ‘OT 2023’

La Academia de ‘OT 2023’ cerrará sus puertas este lunes después de la gran final, pero aún quedan muchos secretos por saber de esta edición. Uno de ellos son las muchas relaciones amorosas que surgieron a raíz del programa además de la de Juanjo y Martín. Y es que, al parecer, en la intimidad de las habitaciones podría haber surgido la chispa del amor entre muchos de los triunfitos. Así lo ha revelado Denna en una de sus últimas entrevistas, donde ha confesado lo que ocurría por la noche en la Academia.

Mientras que los últimos concursantes que quedan en la Academia siguen luchando por el puesto de ganador, los expulsados ya han comenzado su carrera con sus lanzamientos. Denna estrenó hace unas semanas su single ‘404’ y este domingo acudió al podcast ‘La aldea‘ para hablar sobre su proyecto musical con Uri Sabat y Alejandra Castelló. «¿Ha habido sexo dentro de la Academia?», preguntó el locutor a la joven, a lo que la cantante contestó con una afirmación antes de revelar todos los detalles.

Alejandra Castelló preguntó entonces, sorprendida, si los concursantes habían llegado a mantener relaciones sexuales con más gente presente en la habitación donde dormían. Después de que Denna confirmase que esa situación llegó a ocurrir, la joven de Granada quiso puntualizar lo ocurrido en la intimidad de ‘OT 2023’.

Denna habla sobre los romances secretos en ‘OT 2023’

Denna en ‘La aldea’

«A ver, un momento, esto es un drama. Yo he entrado en esa habitación y es muy pequeña», continuó explicando Castelló, que no daba crédito a lo que la concursante le confesaba. «Pero no es tanto, te lo juro que no es tanto. Yo nunca he escuchado nada. Me consta que ha habido y yo nunca he escuchado nada», confesó Denna para tranquilizar a los presentadores.

«Ya te digo yo que si tú estás en las literas esas, arriba o abajo, y alguien está arriba o abajo haciendo otra cosa, se mueve«, insistió la presentadora del podcast. Aún así, la tercera expulsada de ‘OT 2023’ recalcó que su compañero de litera no mantuvo relaciones sexuales con nadie. «A mí no me tocó», señaló Denna. Además, la intérprete de ‘404’ aseguró que uno de sus compañeros la decepcionó fuera del concurso, pero no quiso revelar de quién se trata.