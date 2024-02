Chiara, tras salir de ‘OT 2023’: de su relación con Violeta a la campaña para su salvación

Este lunes asistimos a la penúltima expulsión de ‘OT 2023’ antes de la gran final del próximo 19 de febrero. Chiara Oliver fue finalmente la expulsada pese a la gran campaña que se había generado en redes sociales para salvarla. Una campaña que llevó incluso a que su salvación apareciera en una de las pantallas de Times Square, a que su nombre sonara en el Benidorm Fest o que gente como Risto Mejide pidiera su salvación en ‘Todo es mentira’.

Precisamente, sobre esta campaña ha hablado Chiara con algunos medios de comunicación entre los que estaba El Televisero, apenas unas horas después de haber salido de la academia de ‘OT 2023‘.

Además, hablamos con Chiara sobre su relación con Ruslana y sobre todo con Violeta, con la que muchos fans la han shippeado. ¿Qué ha supuesto para ella vivir el concurso junto a ellas? También le preguntaos por su futuro tras ‘OT 2023’ y quién cree que ganará el programa.

Esta semana las votaciones para la salvación entre tú y Lucas han sido una auténtica locura con una campaña que ha llegado hasta Times Square y personajes como Irene Montero pidiendo tu salvación. ¿Has podido verlo? ¿Cómo te sientes?

No he podido mirar mucho, porque no he tenido tiempo. Pero he flipado bastante con lo que me han contado y con la magnitud de todo. Nosotros estamos tan tranquilos en la Academia, que no tenemos ni idea de lo que está pasando, ni de que estaba habiendo tanta movida.

Me parece increíble que la gente que me apoya ha movido el mundo un poquito. Lo de Times Square me ha flipado, así como ver toda la gente que me ha apoyado. Estoy muy tranquila y contenta, tengo ganas de ponerme al día cuando tenga más tiempo de todo lo que ha pasado y se ha comentado.

La semana pasada hubo un cierto lío a raíz de los posibles pactos y de que tu grupo (Martin, Juanjo y Bea) quiso salvar a Ruslana por estrategia ¿Entendiste esa decisión o te dolió que no te votaran? ¿Crees que usar una estrategia y no votar con el corazón te ha podido perjudicar al estar mal visto por la audiencia?

Al final, el momento de las pizarras es uno de los momentos más duros de toda la gala, de todo el concurso. Porque es un momento superrápido, hay mucha adrenalina y es una locura. En ese momento, todo el mundo tiene que seguir su instinto y cada uno lo ve con sus propios ojos. Al final, solo entendemos nosotros lo que pasa y cómo es ese momento. La verdad es que no me dolió para nada que se decantaran por Rus, porque no, porque todos somos amigos.

Tu expulsión ha dejado muy tocada a Ruslana ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué ha significado ella para ti en el concurso?

Cada vez que pienso en que Ruslana está mal por yo no estar ahí… Estoy afectada yo también, porque Ruslana y yo tenemos una amistad que tiene un transcurso superlargo. Comenzamos el primer día juntas. La primera persona que vi cuando llegué al grupo del ‘pase prime’ fue a Ruslana. Comenzamos el concurso juntas, nos dieron la pegatina a una después de la otra.

Al principio no nos caímos bien pero luego nos hicimos más amigas. Y ahora es de mis mejores amigas, de las personas en quien más confío. Tenemos una relación superbonita y una amistad muy muy pura. La echo muchísimo de menos y quiero que siga con esa energía. Sé que está afectada, es muy duro verla y no poder decirle: ¡Vamos que tú puedes, sigue adelante!

Otra de tus grandes amigas ha sido Violeta con la que pudiste cantar juntas ‘I kissed a girl’ y compartiste tu primera nominación, ¿Qué ha significado ella en todo tu paso por ‘OT 2023’?

Es uno de mis pilares fundamentales. Me entendía como nadie, sabía exactamente lo que necesitaba. Cuando yo dudaba ella me daba todos los consejos que necesitaba. Tenemos una amistad de esas que nos entendemos muy bien, nos conocemos muy bien. Cantar con ella fue superguay, fue muy divertida esa semana.

Y la semana de nominación fue horrible, porque estábamos nominadas, pero siempre la recordaré bien, porque pasamos tanto tiempo juntas que no queríamos que se acabase. Una se iba a ir, nos íbamos a separar, y aún así fue una semana superbonita. Es una amistad que yo sé que va a durar muchísimo tiempo. De hecho, lo primero que hice cuando entré en el taxi para irme de aquí fue llamar a Violeta y a Salma.

¿Qué pensaste al salir en Navidad y ver esos famosos ‘shippeos’ que hacen los fans? En tu caso te han relacionado con Violeta, ¿qué piensas de todo ello?

En Navidad no vi muchas cosas porque mi madre y mi familia me tuvieron aislada. Estábamos en Navidad, estábamos disfrutando de la familia y del tiempo con ellos. Entonces no vi muchas cosas. Es evidente que cuando vuelves a entrar, nos puedes controlar lo que han visto tus compañeros. Todo el mundo había visto cosas diferentes. Pero sí, al final te enteras un poquito de las movidas de lo que la gente va viendo. Pero no sé, yo y Violeta somos superamigas y ya está.

Se ha hablado mucho de cómo os ha afectado la parte de reality dentro de la Academia. ¿Tú has sido consciente o has notado algunos comportamientos diferentes a los que tienes en tu casa o de tus compañeros en estos casi tres meses de convivencia?

La verdad es que yo a veces no me daba cuenta de que me estaban grabando. Yo he sido yo. Como estás aislado, no tienes teléfono. Como estás aislado, sale totalmente tu esencia. Me he dado cuenta de eso. Sale exactamente tu persona, sales tú. Eso ha sido superbonito. Descubrirme a mí misma, sin nada, sin ningún tipo de condicionante. Al final, en la vida real, las decisiones las tomas, pero tienes a gente que te condiciona, como tus padres, tus amigos…

Ahí eres tú, es tu instinto, es tu esencia. Si tú quieres elegir entre cortarte el pelo o no, lo eliges tú, nadie te va a dar el consejo; o entre tocar el piano o no, como yo en ‘Mía’, lo tuve que decidir sola. Y eso es algo que yo no sabía hacer antes de estar ahí dentro y he aprendido hacerlo, a tomar mis propias decisiones y a ser realmente yo misma sin sentirme mal, sin tener que pedir perdón. He sido completamente yo ahí dentro y eso espero que se haya visto. Estoy supercontenta, porque me lo he pasado superbien.

Sois probablemente la generación de ‘OT’ con más diversidad sexual, algo de lo que habéis hablado con mucha naturalidad y que es un ejemplo para muchísima gente que os ha seguido. ¿Cómo has vivido esto dentro del concurso? ¿Es muy diferente a lo que te has encontrado en tu vida fuera?

Sí, totalmente. No sé… Yo soy yo, yo soy yo misma, y siempre he sido yo misma. Me encanta hablar de mí y un poquito de mi vida. Ahí dentro es lo mismo, como que he hablado abiertamente de mi vida. Eso es un aspecto de mi vida y no es más importante que otros aspectos de mi vida. Creo que es importante hablar abiertamente de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de si nos gustan las mujeres… Creo que es importante porque al final es algo normal, es normalizarlo. Es lo más normal del mundo. Es mi día a día, como lo es en mi vida. No sé si se me ha entendido.

¿Con qué momento te quedas de todo tu paso por la Academia? ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto que has afrontado en estos dos meses y medio?

Me quedo con un momento de la semana que hice ‘Mía’ después de ser elegida favorita. Tuve mi primera clase con Abril Zamora y ese fue mi momento favorito de todos los que he vivido. Fue superespecial para mí. Abril me trajo un espejo de vestuario para poder mirarme. Fue un momento de introspección conmigo misma y creo que marcó un punto de inflexión para mí. Lo que yo he vivido en la Academia ha sido de mucho crecimiento artístico, pero sobre todo, yo he crecido personalmente, he crecido como persona y he evolucionado. Soy una persona superdiferente. Entré siendo una niña y salgo un poquito una mujer, salgo madura. Ese momento fue de inflexión, de decir: Voy a quererme a mí misma. No sé… Como quitarme un bagaje que he tenido encima toda la vida.

Y el mayor reto… también eso. Crecer como persona. La semana de Mía fue muy especial, fueron muchas cosas: era el reto del piano, pero también de lo que estaba hablando la canción, que yo quería transmitirlo exactamente. Me siento muy identificada con esa canción, como con las otras de Belén Aguilera y la verdad es que fue un regalo para mí poder cantarla. Crecí con la canción y aprendí un montón.

¿Cómo viviste el momento en el que Paul se te declaró y te enseñó y dedicó la canción que te había escrito?

Es muy bonito cuando alguien te escribe una canción y al final yo también siendo compositora ves que cuando escribes estás plasmando tus emociones. Es un diario para ti. Y me pareció muy bonito que se abriese de esa manera porque yo también me abro de esa manera. Cuando compones es como que te muestras vulnerable porque estás contando cosas de tu vida. Estás creando arte con eso. Y me pareció muy bonito que me la enseñase unas semanas más tarde. No hay nada más bonito que te escriban y compongan una canción.

En esta edición se ha hablado mucho también de las valoraciones del jurado. ¿Qué te han parecido a ti tus valoraciones? ¿Hubo alguna que te doliera más?

Me he tomado todas las valoraciones del jurado de manera constructiva totalmente. Y me han ido bien. Las he tenido en cuenta para mis actuaciones, no he dejado mi esencia nunca, porque sé lo que quiero y sé lo que quiero hacer. Pero las valoraciones me han ido muy bien. En la semana anterior a Mía, Buika me dijo que arriesgara, que tuviese cuidado con algunos giros vocales que hacía, que vocalizara más… Eso yo lo apunté y lo trabajé esa semana. Y al final, se trata de ir trabajándolo.

Es un concurso, tienen que valorarte y decirte cosas y yo me he quedado con lo que me han dicho. Me he quedado también con muchas valoraciones positivas incluso en actuaciones en las que me nominaron. En Kill Bill Pablo me dijo cosas tan bonitas y me las dijo tan bien, que me nominó pero no pasó nada, porque sentí que me habían visto, me habían entendido y les había gustado la actuación. Al final, es un concurso y tienen que nominar, y cada vez somos menos.

¿Cómo viviste la firma de discos y todo lo que te dijeron y dieron durante ese día?

Fue increíble. Fue algo surrealista, no lo viví conscientemente. Estaba en la Academia aún y era como superinconsciente. Era como un sueño. Fue rápido, sorprendente y luego me quedé agotada tras cinco horas firmando. Quería volver a la Academia, a estar encerrada otra vez. Pero fue increíble el amor que recibí, que me dio mucha energía. Era una semana en la que lo necesitaba, acababa de perder la voz, estaba afónica y me dieron mucha energía para seguir adelante. Me sorprendió la cantidad de gente que se siente identificada conmigo, con nosotros, y a la que hemos ayudado. Para mí eso es lo más bonito. El saber que la gente te conoce, que saben lo que te gusta… Es increíble, es surrealista.

Tú has sido una de las que ha tirado ucho del carro para conseguir que ‘OT 2023’ tuviera himno. ¿En qué punto está el proceso? ¿Al final vais a tener himno?

Creo que sí, el otro día estuvimos haciendo la base. Yo he estado intentando, intentando, proponiendo y tirando del carro. Yo tenía mucho miedo de irme y no participar en la creación del himno. Al final, siendo una de las personas que más componía en la Academia, era lo que más ilusión me hacía, como dejar mi legado en esa canción que iba a representarnos a todos, a los 16.

Era superespecial para mí participar y hemos intentado sacarla adelante. Creo que al final va haber himno, porque el sábado hicimos una buena sesión de composición con Vic y todos participamos. Hemos metido frases de gente de fuera, con frases que nos habían dicho los que ya se habían ido, como Salma y Violeta. Estoy contenta porque creo que se va a hacer.

Hablando de componer, has estado componiendo mucho en la Academia y has tenido ya reuniones para tu primer single. ¿Te planteas trabajar sobre el resto de temas que has estado haciendo en el programa? ¿Si tuvieras que sacar alguna de todas esas canciones que has compuesto cuál sería?

Me encanta hablar de mis temas, porque mi cosa favorita en el mundo es hacer música, crear temas y componer. Estoy supercontenta de cómo me ha salido el asunto creativo en la Academia. Creo que he evolucionado un montón. Al final, componer es entrenarlo y es muy guay estar aislado y sólo tener eso que hacer. Solo tienes eso que hacer. Tienes la canción de la semana y de reto componer, tocar, cantar, probar y aprender. Eso es superguay.

La verdad es que he compuesto canciones que me gustan un montón y que con trabajo creo que pueden salir cosas muy guays y muy chulas que a la gente le va a gustar. Lo que más quiero es que a la gente le guste mi música y se sienta identificada con las cosas de las que hablo. Eso es lo que más ilusión me hace de todo. Ahora tengo unas cuantas que son mis favoritas, porque hay unas cuantas que a la gente le gusta un montón. También estoy con la duda de si traducir las canciones o si no, o dejarlas a medias, con un poco en castellano y otro en inglés, porque es como funciona un poquito mi mente. Estoy muy ilusionada por trabajarlas y ver cómo responde la gente.

Chiara, expulsada de ‘OT 2023’.

¿Hacia qué estilo musical te quieres enfocar?

Nos espera mucha música, espero. La música me apasiona, me vuelve loca. Estoy apasionada y enamorada de componer y expresarme con ella. Quiero hacer algo más popero. Creo que tengo una línea que seguir, creo que mis canciones entre ellas tienen similitudes. Todo es muy poppy, pero a lo Chiara. Tengo algo mío y me encantaría buscar un sonido y trabajar con gente que sabe más que yo, con la que sé que voy a aprender un montón. Tengo ganas de enseñaros quién soy.

Durante la visita de Capde, os recomendó que siguierais formándoos musicalmente. ¿Te gustaría volver a la ESMUC, ahora que has salido y después de que te costase tanto conseguir esa plaza?

La verdad es que sí, fue superdifícil entrar. Fue muy fuerte entrar en la ESMUC y a la vez el mismo año entrar en Operación Triunfo. Ahora, acabo de salir y yo pensaba que saldría de la Academia y volvería a la ESMUC. Pero a lo mejor tengo que ver qué hacer, lo que está claro es que quiero seguir y en algún momento u otro seguirme formando, que al final la música es lo que me encanta y no hay nada más guay que estudiar y aprender música.

Haber estado en la Academia aprendiendo es un privilegio increíble, esa oportunidad que se nos da con los profes es brutal. Quiero seguir formándome sea ahora, o sea en septiembre. Sea cuando sea, es algo que no voy a abandonar porque es algo que fue muy difícil de conseguir y es muy importante para mí. Yo soy muy freak y me encanta aprender de todo.

¿Quién crees que va a ganar OT 2023?

¿Quién creo o quién quiero? Quién creo no lo sé, porque no he podido ver nada aún y no sé cual es la repercusión que está habiendo, ni quiénes son los favoritos. Pero yo quienes quiero son mis Maruski, Rus y Martin. Me encantaría verlos primero y segundo, la verdad. Tienen 18 años, uno menos que yo, y es increíble que hagan actuaciones como las que están haciendo, con baile, coreografía… Se están comiendo el escenario y me encantaría verlos a los dos. Ver a cualquiera de los dos ganar sería la ilusión de mi vida.