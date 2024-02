Avance ‘Pecado original’, capítulo del viernes 1 de marzo: La trampa contra Yildiz y Çagatay

‘Pecado original‘, la serie turca que se ofrece todas las tardes en Antena 3, estrenará su último capítulo de la semana este viernes, 1 de marzo en su horario habitual. La serie otomana ha atravesado otra semana explosiva con el inicio de la relación entre Yildiz y Çagatay.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, la relación de Çagatay y Yildiz sigue consolidándose tras fundirse en su primer beso. Pero desde el primer momento se van a topar con Feride haciendo todo lo posible para separarlos. Además, Hasan Ali seguirá obsesionado en complacer a Ender, aunque en realidad esconderá un plan oculto que nadie se espera, despedirla de la empresa cuando llegue el momento.

¿Qué va a ocurrir en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrece el viernes, 1 de marzo de 2024 a partir de las 17:00 horas, después del episodio 6 de ‘Sueños de libertad’ y el episodio 2825 de ‘Amar es para siempre’?:

‘Pecado original’ – Capítulo del viernes 1 de marzo

Feride, la madre de Çagatay en ‘Pecado original’

En el siguiente episodio de ‘Pecado original’, Çagatay confirma los peores presagios para Feride. El joven acude a visitar a su madre y le anunciará que ha empezado a salir con Yildiz. Madre e hijo se reconcilian y se muestran cariños, mientras Feride disimula estar más tranquila para no romperse su relación con él, pero en su cabeza ya está orquestando otro plan para fastidiar a la novia de su hijo.

Feride, que no traga a Yildiz, va a oponerse a su romance desde el principio, pero tiene que ser muy precavida y no mostrar su verdadera cara, para que su próximo movimiento no sea descubierto por su hijo. Así que ahora va a abrir una nueva tintorería solo dos bloques más allá de la tintorería Halitcan para fastidiar el negocio de Yildiz. Paralelamente se va a sellar una nueva alianza: Sahika va a ir en búsqueda de Yildiz para recuperar su poder, pidiéndole su auxilio para volver a acercarse a Hasan Ali, y a cambio, le ofrece ayuda para ganarse el cariño de Feride.

Yildiz y Cerk son pillados en el restaurante por Feride

Mientras tanto, Yildiz quedará con Cerk para hablar de un posible nuevo negocio. En plena reunión son cazados por Feride de casualidad en el restaurante, quien les hace fotos y se las enseña después a su hijo, tratando de demostrarle que están liados. Pero él ya era conocedor de esa quedada y le asegura que solo eran negocios. Mientras tanto Burcu, la nueva amiga de Yildiz, se piensa que su exnovio y Yildiz están liados en secreto y acude a la tintorería para gritarle que la han engañado.

El momento más tenso del último capítulo semanal de ‘Pecado original’ llegará cuando Asuman descubra que la nueva tintorería que ha abierto para hacerles la competencia es realmente de Feride, y ambas vivirán un gran enfrentamiento. Un episodio que Feride no va a desaprovechar para utilizar en su objetivo de separar a su hijo de Yildiz.

Asuman se enfrenta a Feride en ‘Pecado original’

Así que se va a adelantar acudiendo rápidamente al apartamento de Çagatay para malmeter contra Asuman. Y le acusa de haberla agredido y atacado violentamente. Además, le enseña una prueba irrefutable a su hijo de que la tintorería es en realidad del sobrino de Güler, mostrándole hasta una fotocopia del contrato, para librarse de toda culpa.

El hecho de que Çagatay respalde a su madre en todo lo ocurrido y se crea su versión va a hacer saltar por los aires su incipiente noviazgo. Y es que todo ello acaba en una brutal discusión con Yildiz, en la que ambos se echan en cara la actitud de ambas madres y que va a acabar con Yildiz abandonando su apartamento muy enfadada. Ambos han caído en la trampa de Feride para destruir su relación.