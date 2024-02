Avance de ‘La Promesa’ del martes tras la desaparición de Leonor y el secreto de Virtudes

Las noticias de una desaparición llegan a ‘La Promesa‘. Se trata de Leonor. Aún no ha llegado a Estados Unidos y así lo confirma su tía a través de un telegrama transatlántico. La última vez que se le ha visto ha sido en el puerto de Nueva York. La preocupación de los Luján es máxima y supone un nuevo disgusto cuando todavía se están recuperando del tiroteo que a punto ha estado de acabar con la vida de Curro.

Mientras tanto, Alonso continúa investigando qué sucedió durante la cacería con la ayuda del croquis de Rómulo, que también está plenamente involucrado en la investigación de los hechos. Está cada vez más seguro de que el tiroteo a Curro y Feliciano fue intencionado. En paralelo, Cruz y Lorenzo se muestran temerosos de que el marqués llegue a descubrir la verdad.

Vera no puede ocultar su enamoramiento de Lope y Candela, en quien ha encontrado una confidente, ha querido aconsejarle que, antes de declararse el cocinero, compruebe si ya no tiene sentimientos por María Fernández. Y Vera, cegada, no ha hecho caso a sus advertencias, ahora está entusiasmada con la idea de Lope de aprovechar la tarde de descanso para hacer un picnic juntos.

Jerónimo se ha presentado en La Promesa de visita para husmear e intentar enterarse de la noticia que le oculta Pelayo. Y objetivo cumplido: ha escuchado a Lope y Candela cómo hablaban de que el conde de Añil y Catalina se han comprometido. ¿Cómo se tomará esta noticia el falso ayuda de cámara de Pelayo? ¿Utilizará sus malas artes para impedir la boda?

Simona sigue el proceso de acercamiento con su hija Virtudes, pero Candela le confiesa que no le está contando toda la verdad sobre su hijo. La cocinera, suspicaz, aborda a Virtudes para descubrir la cruda realidad sobre por qué Antoñito no ha querido ir a verla.

Pía y Rómulo se enteran de que Salvador y María Fernández piensan tomar nupcias de forma inmediata, pero se han visto en la complicada y dolorosa tesitura de tener que decirles que no pueden hacerlo. Deben posponer su boda hasta que se casen la señorita Catalina y Pelayo.

Jana ha preguntado a Abel si siempre ha sido sincero con ella. Una pregunta motivada por la última conversación con Manuel. Y es que la doncella no se puede sacar de la cabeza lo que Manuel le dijo sobre el médico. ¿Será verdad que la ha tenido engañada todo este tiempo y que busca malmeter entre ellos? Jana empieza a sospechar.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 295 – Martes 20 de febrero

Simona aborda a Virtudes para descubrir la dolorosa realidad de por qué Antoñito no ha querido verla. María Fernández y Salvador se revuelven contra sus superiores cuando descubren que deben posponer su boda hasta que se case la señorita Catalina. Así son las normas.

Manuel regresa de la competición eufórico. ¡Ha logrado clasificar para la gran final! Y con más desea compartir esa alegría es… con Jana. La recuperación de Curro da esperanzas a todos, aunque el muchacho sufre por el fallecimiento de Feliciano. Jana compartirá con su hermano sus remordimientos por no haber hecho más por el joven lacayo.

Alonso sigue firme en su intención de averiguar algo más sobre el terrible accidente de caza y, ahora con la ayuda de Rómulo, buscará nuevas formas de encontrar al asesino. María Fernández descubrirá los sentimientos de Vera por Lope, y se plantará ante ella con un mensaje que no dejará indiferente a la nueva doncella.