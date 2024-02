Ana Rosa Quintana no puede seguir tras lo vivido con un invitado en directo en ‘TardeAR’

El pasado jueves, Ana Rosa Quintana ya demostró su parte más humana al vivir en directo posiblemente una de las tardes más angustiosas de su vida profesional por culpa del incendio del edificio de Valencia. Y este lunes, la presentadora volvía a emocionarse en ‘TardeAR’.

Todo debido a la visita de Julián, el portero del edificio del barrio de Campanar y que ha sido catalogado como el héroe del incendio pues gracias a él se salvaron muchos vecinos a los que avisó para que evacuaran sus casas al ver que el fuego se estaba propagando muy rápidamente.

«Yo pensaba que el incendio empezó en la planta 7, pero luego resultó ser en la 8», empezaba relatando Julián sobre la reacción que tuvo al ver el fuego por primera vez. «No pensé que fuera pasar lo que pasó. Fui picando primero a las personas mayores, algunos no querían salir«, proseguía explicándole a Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR‘.

«Invadió todo el edificio, había mucho humo y los bomberos, llegó un momento, que no me dejaban acceder al edificio», aseveraba Julián recordando todo lo que vivió el pasado jueves cuando intentó ayudar a que todos los vecinos del edificio desalojaran sus casas antes de que llegaran los bomberos. Pero por desgracia no todos lo consiguieron y son diez las víctimas mortales.

Al escucharle, Ana Rosa no dudaba en preguntarle si en algún momento llegó a teer por su vida pues podía haber inhalado el humo. «No, no lo pensé. Cuando todo acabó me fui con la policía y estuve con ellos hasta las 2 de la mañana llamando a los vecinos», destacaba el portero.

Ana Rosa Quintana, rota en lágrimas tras el homenaje a Julián

‘TardeAR’ quiso dar una sorpresa a Julián y emitía un vídeo en el que muchos de los vecinos le daban las gracias por haberles salvado la vida. «Para mí Julián es un ángel«, recalcaba uno. «Hacía la vida mucho más fácil», afirmaba otro. «Julián, te queremos mucho«, añadían.

A la vuelta del vídeo, todo el público de ‘TardeAR’ se ponía de pie y aplaudía a Julián provocando que el invitado se emocionara. Pero no fue el único. Y es que Ana Rosa Quintana no podía contener las lágrimas y se derrumbaba en directo. «Esto sí que no te lo esperabas, todos tus vecinos..», alcanzaba a decir antes de que se le quebrara la voz.

«Me emociono hasta yo«, reconocía a la vez que intentaba secarse los ojos para poder continuar el programa. «No es lo que hiciste ese día, es lo que has hecho todos los años en esa comunidad», le decía entonces la presentadora a su invitado. «Siempre me he preocupado por cualquier cosa que me preguntaban. Le buscaba solución como fuera. Si necesitaban un profesional, algo, o gestionar cualquier cosa», añadía el portero del edificio.