Amazon Prime Video da una mala noticia a sus suscriptores con el último cambio en su plataforma

Las plataformas de streaming cada vez se van pareciendo más a la televisión tradicional. Poco a poco van tomando decisiones que la van acercando más a lo que conocemos desde hace años. Ya no solo por la emisión de realities como ‘¡Sálvese quien pueda!‘ u ‘Operación Triunfo‘ en directo. Sino por un último añadido que no está teniendo muy buena acogida: la incorporación de anuncios a sus emisiones. La última en sumarse a la fiesta ha sido ni más ni menos que Amazon Prime Video.

Alexys Coronel, responsable de entretenimiento y telecomunicaciones de Amazon Ads en EE.UU, ha confirmado que la publicidad es algo necesario en su modelo de negocio. «Es algo increíble para nosotros. Es un enorme recurso sin explotar y un gran cambio». Pero no ha sido el único que ha hablado sobre ello. El consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, también ha querido explicar este nuevo movimiento. «Apenas hemos rozado la superficie cuando se trata de averiguar cómo integrar mejor la publicidad en el vídeo, el comercio y los productos comestibles».

Esta estrategia va a reportar a Amazon Prime Video beneficios millonarios en los próximos dos años. Según los medios más importantes de Estados Unidos, hablan de ingresos que oscilan entre los 1.300 y los 3.300 millones de dólares. Y claro, gracias al plan de los plataforma para deshacerse de dichos anuncios, habrá una inyección extra de beneficios.

Cuánto cuesta librarse de los anuncios

Por ahora solo están instaurados en el mercado de Estados Unidos, aunque la plataforma no descarta su llegada a España este año 2024. No tienen un puesto fijo entre los contenidos de Prime Video. Es decir, pueden aparecer tanto al principio, como en el medio o al final. Su duración no suele excederse de los tres minutos, y además con una cuenta atrás que indica el número de anuncios que restan.

Pero al menos la plataforma da la opción de poder deshacerse de ellos… por el módico precio de 2,99 dólares al mes. Aunque Amazon Prime Video todavía no tiene diferentes planes de suscripción como otras plataformas, al menos da la opción de poder ver su contenido sin publicidad. Pero poco a poco, todas las plataformas se van uniendo a la estrategia de añadir anuncios y conseguir más beneficios.

En Estados Unidos se intentó un boicot, al igual que pasó con Netflix y su guerra contra las cuentas compartidas. Pero a la vista está de que no ha funcionado como los suscriptores querían.