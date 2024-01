El muy rotundo comunicado que Noemí Galera difunde sobre ‘OT 2023’ en plena recta final

Quedan solo veinte días para que ‘OT 2023‘ llegue a su fin y conozcamos por fin al duodécimo ganador de la historia del talent show. Por ello, los ánimos entre los fans de cada concursante están que arden. Y ante lo que está sucediendo Noemí Galera ha querido lanzar un comunicado.

La directora de la academia está harta de ver las críticas que se han multiplicado en redes sociales en esta recta final del talent show. Y es que en numerosas ocasiones, Noemí ha tenido que salir a contestar a los comentarios de algunos fans que la cuestionaban su favoritismo hacia ciertos concursantes.

Después de que algunos familiares como la madre de Juanjo hayan pedido a los fans que dejen de atacar a los concursantes, ha sido Noemí Galera la que ha querido hacer un llamamiento a todos los fans de ‘OT 2023’ de cara a esta recta final del concurso de Prime Video.

Noemí Galera frena las críticas: «El programa no tiene favoritos»

«Quedan 20 días para acabar esta edición. Os pediría a todos que disfrutarais de lo que queda y nos dejéis trabajar con tranquilidad. El programa no tiene favoritos. Os puedo asegurar que nos da igual quién gane, eso lo debéis decidir vosotros votando», empieza diciendo.

«Insultar a los concursantes no lleva a nada bueno y no quiero imaginar que pensarán cuando salgan y lean todo lo que hay sobre ellos en redes. No merecen este ambiente enrarecido. Merecen cariño y respeto. Gracias», sentencia Noemí Galera en su cuenta de «X».