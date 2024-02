Alejandra Rubio dice ‘hasta aquí’ en ‘Así es la vida’ y atiza a Lequio: «Se le está machacando»

Desde que el pasado martes, ‘TardeAR’ adelantara la portada de la revista Semana en la que aparecían Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dándose un beso habíamos podido escuchar tanto al propio Carlo como a Terelu Campos y Carmen Borrego. La única que faltaba por romper su silencio era Alejandra Rubio. Dos días después, la hija de Terelu ha reaparecido en ‘Así es la vida’ y ha expresado su malestar con sus compañeros por lo que han dicho de su relación.

Y aunque Alejandra Rubio ha empezado diciendo que no iba a hablar de su vida privada, la colaboradora de ‘Así es la vida‘ iba lanzando ciertas píldoras a las preguntas de sus compañeros. Pero si ha habido algo que ha hecho explotar a la hija de Terelu ha sido lo que han dicho algunos colaboradores de otros programas.

«La pillada no hay duda. ¿Es una ilusión, una relación, estáis empezando a conoceros?», le preguntaba Sandra. «Sabes qué pasa, que si me lo preguntas tú me cuesta responder a esto», le decía de primeras. «Pues dímelo, no quiero contestarte», le replicaba Barneda. «Pues no quiero contestar porque quiero que esta parte de mi vida se quede para mí. Sé que es complicado porque yo trabajo aquí, por la familia que tengo, por la familia de él pero me encantaría poder tener un poco de vida privada», aseveraba Alejandra.

Tras ello, Alejandra Rubio desmentía lo que se había dicho hasta ahora. «Yo no he hablado con nadie. Todo lo que se ha dicho de que si nos estamos conociendo y todo lo que se ha dicho me duele porque todos somos compañeros y no me gusta que se digan cosas que no son verdad porque yo no he confirmado ni hablado nada con nadie» , se quejaba en clara alusión a lo que dijo Leticia Requejo en ‘TardeAR’ cuando se dio a conocer la noticia.

«Yo no puedo negar la portada, la portada está ahí, el beso es real, no es inteligencia artificial», aseveraba. «¿Pero hace cuanto que lo conoces?», le preguntaba César. «Tiempo», respondía ella antes de que Sandra Barneda le dijera que tuviera cuidado porque o les había engañado todo este tiempo o eso no se correspondía con lo que había manifestado en las últimas semanas.

Alejandra Rubio, dolida con Antonio Montero y Alessandro Lequio

«Se han dicho cosas tan feas que es lo único que me preocupa. Y que haya gente así me preocupa. Hay gente en televisión que ha dicho barbaridades. Yo tengo padres y no necesito que nadie ejerza de mi padre. Es que se han dicho cosas con respecto a él que son innecesarias. Es muy fácil juzgar dolores ajenos pero hay que tener un poco de tacto», proseguía diciendo muy cabreada.

Después, tras ver las imágenes de lo que habían comentado otros colaboradores como Antonio Montero o Alessandro Lequio, Alejandra era contundente contra su compañero de ‘Así es la vida’ y contra el colaborador de ‘Vamos a ver’. «Aquí todos hablamos de la vida de los demás porque nos dedicamos a eso. Pero a mí me importa lo que diga la gente que me quiere. Lo siento mucho Antonio porque somos compañeros pero no quiero lecciones de vida de nadie», soltaba en alusión a Montero.

Y sobre las palabras que ha utilizado Alessandro Lequio se mostraba muy dolida. «No me parece bien como se está dejando a Carlo. Yo creo en la reinserción de las personas, él cumple su condena y ya está. Se le está machacando y diciendo barbaridades y se le está juzgando por una entrevista en un plató de televisión«, sentenciaba.