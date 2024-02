Carmen Borrego reacciona al romance de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia con este pronunciamiento

La portada de Semana de este miércoles está dando mucho que hablar. La revista ha dejado al descubierto la nueva relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, y la noticia ha revolucionado el panorama. ‘Así es la vida’ no ha dudado en repasar las imágenes en las que los dos jóvenes han sido pillados besándose. Todo esto delante de Carmen Borrego, tía de Alejandra y colaboradora del programa. La hermana de Terelu Campos no ha dudado en dejar clara su opinión sobre la nueva pareja de su sobrina.

Este miércoles Alejandra Rubio ha pasado de ocupar la mesa de colaboradores de ‘Así es la vida’ a ser la protagonista del programa. Aunque este San Valentín no ha habido rastro de la joven en plató, su tía ha querido pronunciarse sobre las últimas noticias del panorama amoroso de la joven. «Yo la he visto contenta los últimos días», ha asegurado Borrego, que también insistió en que desconocía sobre su nuevo vínculo con el hijo de Mar Flores

Carmen Borrego se pronuncia sobre su sobrina

Entonces, la colaboradora de ‘Así es la vida’ se sinceró sobre lo que opina de la nueva pareja de su sobrina. «Yo creo que tiene derecho a vivir la vida. Yo no sé si esto es un enamoramiento o no lo es… Por supuesto, veo cariño», señaló Carmen Borrego, que quiso apoyar en todo momento a Alejandra, pese a desconocer el punto de la relación en el que los dos jóvenes se encuentran. «Con 23 años lo normal es que te ilusiones. Yo con 23 era ya madre, y le deseo a ella que no sea madre de momento«, apuntó la colaboradora.

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’

El resto de compañeros no tardó en preguntar a la tertuliana sobre la compatibilidad que ve entre los dos enamorados, a lo que Borrego respondió contundente. «Que es una pareja de guapos es evidente. No puedo juzgar a las personas si no las conozco», advirtió la hija de María Teresa Campos, que se dirigió más tarde a la pareja para hacerles una oferta. «Estáis los dos invitados a mi casa cuando queráis, estaría bueno», anunció la colaboradora de ‘Así es la vida’.

A pesar de que Carmen Borrego dejó claro que no se iba a pronunciar sobre Costanzia sin conocerlo en persona, una de las colaboradoras insistió. «Sabiendo lo que sabemos, ¿te puede preocupar?«, preguntó una de sus compañeras de programa, haciendo alusión a los delitos del joven. «La palabra preocupar me parece un poco grande para este tema, de verdad, creo que le estamos dando demasiada importancia a una relación que luego puede que ni sea una relación», espetó la tía de Alejandra Rubio, intentando quitar hierro al asunto.

Dudas sobre el inicio del romance

Y aunque su respuesta causó mucho revuelo en la mesa de ‘Así es la vida’, Makoke no perdió la oportunidad de preguntar lo que todos en el magacín querían saber desde el principio. «¿Tú te has enterado por las portadas, o lo sabías de antes?», preguntó la ex de Kiko Matamoros, a lo que Borrego se negó a contestar sin dar mayor explicación. Pero la cosa no quedó ahí, ya que había interés por saber si la nueva historia de amor acababa de empezar o venía de largo.

«Yo dudo mucho que se dé un beso en un centro comercial si es el primer día que han quedado», sugirió Gema Fernández, insinuando que las fotos solo han destapado una relación que ya tiene tiempo. Sin embargo, a Carmen Borrego no le gustó nada el comentario. «Y tú eres un poco antigua, hija», espetó la hermana de Terelu Campos, visiblemente molesta por el juicio que se estaba haciendo sobre su sobrina en plató.