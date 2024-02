Terelu Campos toma esta drástica decisión ante la pillada de su hija con Carlo Costanzia

Terelu Campos ha reaccionado a la portada de Semana que todo el mundo está comentando y que aparece titulada como ‘Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pareja sorpresa’. Junto al texto, la imagen de la tertuliana y del hijo de Mar Flores dándose un apasionado beso.

Una vez ha trascendido esta impactante información, los ojos se han centrado en Terelu para saber su opinión y cómo había recibido la noticia. «No me voy a pronunciar sobre nada, la vida de mi hija solo corresponde a ella. Ni siquiera por ser yo su madre me pertenece. No tengo absolutamente nada que decir públicamente», ha respondido de forma tajante.

Los periodistas han insistido y le han perseguido por la calle durante un buen trayecto para extraerle alguna declaración más, pero no ha resultado fructuoso porque Terelu Campos, impenitente como así acostumbra cuando se lo propone, no ha dado su brazo a torcer.

«No tengo nada que decir y quien diga que yo estoy enfadada, molesta, triste, alegre o contenta está mintiendo porque no me pronuncio sobre ello. Con lo cual, todo lo que pongan en mi boca se lo están inventando. No me pronuncio, solo le pertenece a ella», ha zanjado con un tono un tanto desagradable.

Además de Terelu Campos, su hermana Carmen Borrego también ha sido preguntada por la prensa para saber si está sorprendido con que su sobrina Alejandra esté iniciando un romance con Carlo Costanzia. «Preguntadle a ella, yo no hablo de la vida de ella, le corresponde a ella contar lo que tenga que contar», ha sentenciado.