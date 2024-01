Un soltero de ‘First Dates’ impugna así la cita que le organizó el equipo y esta es la razón

A veces, la tensión se corta con un cuchillo en ‘First Dates’. Las parejas escogidas por el programa no siempre funcionan, y la falta de química en pantalla, en ocasiones, es más que evidente. Es el caso de Araceli y Pep, dos solteros que en la última entrega del programa de Cuatro protagonizaron ante los espectadores un incómodo momento. La cortante respuesta del soltero a su cita se convirtió en uno de los instantes más sonados del capítulo.

Muchos deciden presentarse al dating show presentado por Carlos Sobera en busca de su media naranja. Y aunque en el camino nos regalan momentazos y alguna que otra risa, son muchos los que se van del formato de Cuatro sin encontrar el amor. Lo últimos han sido Araceli, una soltera catalana de 52 años, auxiliar de enfermería y Pep, otro catalán de 51 años. La chispa no terminó de surgir entre ambos y la cita terminó con una tajante contestación.

La falta de conexión entre los dos solteros escogidos para cenar juntos por ‘First Dates’ ya se notaba desde el primer momento. «Cuando le he visto no me ha acabado de gustar», explicó Araceli en unos totales al equipo del programa. Mientras que Pep aseguró en un primer momento que su cita era «atractiva y guapa». Laura Boado, la camarera, procedió a acompañar a los solteros a su mesa pero Araceli quiso conocer antes a Carlos Sobera.

Araceli y Pep en ‘First Dates’

«Es más importante tu cita que Carlos Sobera», espetó Matías Roure a modo de zasca, que acompañó también a la pareja a su mesa. Una vez sentados, la cita no comenzó por buen camino. Araceli no supo muy bien cómo encajar los piropos de su acompañante. «Me gusta tirar flores, pero no solo a las mujeres», le explicó el catalán.

Todo comenzó a torcerse (aún más) cuando hablaron de su historial amoroso, ya que Pep no podía asimilar que Araceli llevase 13 años soltera. La catalana aseguró en el final de su cita que estaba abierta al amor pero no dispuesta a volver a convivir con alguien. «Llevo muchos años sola y te acostumbras a estar sola», declaró. «Entonces no tiene mucho sentido que estés aquí», sentenció Pep de forma tremendamente cortante y ante la incompatibilidad con su cita de ‘First Dates’. Impugnando así su participación en el programa.

Para sorpresa de muy pocos, la extraña pareja formada por la organización se rechazó al final y cada uno siguió su camino. La cita llena de diferencias culminó con el tajante comentario del catalán, que dejó de intentar llegar hasta el corazón de Araceli y le permitió seguir disfrutando de su independencia y de su soledad.