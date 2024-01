Un niño autista pega el corte del día a Susanna Griso por lo que ha llegado a preguntarle

Hay un momento del último programa de ‘Espejo Público’ que no ha tardado en hacerse viral en redes. El programa presentado por Susanna Griso recibió este martes a Pau Brunet, un niño catalán diagnosticado con autismo. La entrevista de la comunicadora al joven siguió su curso hasta que unas palabras mal elegidas por parte de Griso hicieron que Pau tuviese que frenarla y corregirla. El incómodo momento no ha pasado desapercibido.

Pau Brunet acudió este martes al programa vespertino de Antena 3 para compartir con los espectadores del programa como es vivir con autismo y recordar que no se trata de una enfermedad. «No soy raro, soy solo autista», puntualizó el joven al principio de su entrevista.

Susanna Griso quiso ayudar al joven a derribar ciertos mitos formados sobre esta condición a través de una serie de preguntas, pero hubo un momento en el que no escogió bien sus palabras. Ante el garrafal error de la presentadora, el catalán no tuvo más remedio que corregir en directo a la conductora del magacín, que se apresuró a pedir perdón.

El garrafal error de Susanna Griso

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«Yo soy diferente a muchos autistas. Cada autista es diferente», continuó explicando el joven barcelonés a la presentadora de ‘Espejo Público’. Entonces Susanna Griso le preguntó por su percepción del sarcasmo o las bromas. «Creo que lo que dicen es verdad y que no es mentira. Por eso no entiendo el sarcasmo», confesó Brunet. Fue entonces cuando la presentadora se atrevió contra pregunta que no terminó de encajar muy bien en el pequeño.

«He oído que escuchas 5 veces más fuerte que una persona normal», explicó Griso a su invitado antes de preguntarle, pero el joven la corto en seco por un detalle que le ofendió. «No me gusta nada la palabra normal porque eso significa que yo no soy normal», sentenció el joven catalán sobre la pésima elección de palabras de la comunicadora, que rápidamente se dio cuenta de su error.

«Es verdad, está fatal, descartada. Tienes toda la razón», respondió rápidamente Susanna Griso queriendo enmendar su error, que ya había quedado reflejado en el directo del programa. Brunet entonces insistió en que los niños con autismo son completamente normales. «Que seamos diferentes, no significa que no podamos hacer el resto de cosas. Yo puedo hacer todo lo que el resto de personas hacen», explicó el invitado.

«Tienes razón, borra la palabra normal. Lo escribiré cien veces en la pizarra, mal dicho por mi parte», insistió Susanna ante la justificación del pequeño, aún avergonzada por su error. La presentadora quiso zanjar su error retomando la cuestión original sobre la percepción que tiene como niño autista. Pau aseguró que aunque le gusta la música alta, lleva algo mal lo de los gritos y que aunque se siente comprendido por sus compañeros de clase, en alguna ocasión ha sido excluido.