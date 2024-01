‘Supervivientes 2024’: La ambiciosa lista de concursantes para poner rumbo a Honduras

‘Supervivientes 2024‘ está muy cerca. Aunque no hay fecha de estreno oficial, previsiblemente llegará en la primera quincena de marzo con el regreso de Jorge Javier Vázquez. Es el gran buque insignia de la cadena sobre el que recaerá el peso de la programación en los próximos meses y, precisamente por ello, Telecinco y Cuarzo han de configurar un casting de concursantes de altura que atraiga a la audiencia de verdad.

No fue así en la pasada edición a pesar de afrontarse la mayor crisis desde que se tienen registros. Y, aunque volvió a demostrar que es un formato todopoderoso e imbatible aun estando inmerso el canal en una evidente desconexión con el espectador, se convirtió en la edición menos vista debido -entre otras cosas- a una lista de participantes poco ambiciosa y con muchos nombres prácticamente desconocidos por el público general.

No obstante, siendo conscientes de que ‘Supervivientes 2024’ puede cambiar notablemente la situación de Telecinco y auspiciarle, pues ahora ocupa la tercera plaza por detrás de Antena 3 y TVE, se confía en un elenco diverso, explosivo, atractivo para el público potencial de realities, donde tengan cabida grandes nombres y rostros que, a bote pronto, no imaginarías en un programa tan extremo como este. Vamos, que se espera de ellos que tiren la casa por la ventana como se suele decir coloquialmente.

Además, el cambio de productora, del Bulldog TV a Cuarzo Producciones, la factoría audiovisual de ‘La Isla de las Tentaciones’, es otro factor que juega muy a favor del concurso de supervivencia. Su buen hacer con el formato de parejas a nivel de realización da muy buenas vibras y el hecho de que sea la primera edición que producen nos lleva a pensar que existe una máxima ambiciosa de reunir a un elenco de concursantes que sea todo un golpe de efecto y que devuelva ese poder de convocatoria perdido.

Así, desde El Televisero, ofrecemos una muy codiciada apuesta con los perfiles que nos gustaría ver en ‘Supervivientes 2024’ lanzándose desde el mítico helicóptero próximamente:

Lista de posibles concursantes para ‘Supervivientes 2024’

1. Ágatha de Ruiz de la Prada

La polémica que ha generado en ‘Bailando con las estrellas’, dando que hablar en su arranque y contribuyendo a crear expectación por este nuevo concurso de baile, debe ser tenida en cuenta por los responsables de casting de ‘Supervivientes’. Su hipersensibilidad y su carácter altivo son ingredientes necesarios en un reality.

2. Carmen Borrego

Ha sido uno de los nombres más pedidos para las últimas ediciones. Que siempre haya sido especialmente recelosa con participar en este formato y que sea considerada por muchos como ‘un meme andante’, hace muy morbosa su participación en ‘Supervivientes 2024’. Y ojo, que es altamente probable, pues se habla de que hay negociaciones avanzadas que podrían culminar fructuosamente. Además, trabaja para la misma productora como colaboradora de ‘Así es la vida’.

3. Quevedo

Que Quevedo engrose la lista de supervivientes sería, sin género de dudas, el gran bombazo de la temporada. El cantante está en el ojo del huracán ahora tras sorprender con su inesperada retirada de la música y parece también que de la vida pública. Los fans están desolados, y más después de que haya comunicado que será una desconexión total, también de las redes. El artista canario quiere parar y encontrarse a sí mismo y… ¿qué mejor lugar que las islas hondureñas para hacerlo?

4. Ángel Cristo

El de Ángel Cristo ha sido uno de los nombres por antonomasia de la prensa del corazón estos meses atrás. El terremoto que ha provocado con sus intervenciones televisivas contra su madre, Bárbara Rey, disparando la audiencia de Telecinco, se ha erigido como uno de los temas de la crónica social más dichosos y ha dado lugar a que se haya convertido en uno de los hombres más perseguidos por los medios en la calle. Hay informaciones que apuntan a que existe una negociación en liza.

5. Jesulín de Ubrique

El torero es el eterno rumoreado cada año. Tal vez por la enorme expectación que levantaría que dijera ‘sí’ a lanzarse de cabeza a un desafío de tal envergadura como ‘Supervivientes 2024’ y que nada tendría que ver con el que experimentó hace dos años en Antena 3 o el pasado 2023 en ‘MasterChef Celebrity’. Además, que se adentrara de lleno en el universo Telecinco sería un revulsivo para otros programas. Y que ‘Sálvame’ ya no exista también ayudaría a que aceptase la propuesta.

6. Makoke



Makoke ya sonó en la edición de 2022, pero, al parecer, hubo un veto por parte de Kiko Matamoros y su participación se cayó en favor del excolaborador de ‘Sálvame’. En ‘GH VIP 6’ demostró que puede dar juego en un reality y verla en esas inclementes condiciones en ‘Supervivientes’ podría ser interesante. Dado que se lo planteó en la citada edición, podría aceptar si se lo ofrecieran ahora.

7. Francisco Rivera

Hace sólo unos meses esta posibilidad habría sido de todo punto impensable. Sin embargo, el acercamiento de Francisco Rivera Ordóñez a Telecinco, con su reaparición televisiva en el programa de corazón de Santi Acosta y Beatriz Archidona, hace algo menos remota la probabilidad de que el torero se lance desde el helicóptero. Sería otro de los grandes fichajes si se cumpliera.

8. Julián Contreras

Y si a la participación de Fran Rivera añadiéramos que tuviera que coincidir con Julián Contreras en la isla sería un bombazo doble. Los dos hermanos no tienen una buena relación precisamente y ‘Supervivientes 2024’ es una buena opción para ajustar cuentas. Ese reencuentro sería apoteósico y un gran cebo para el estreno, que es lo fundamental.

9. Susi Caramelo

Después de su fugaz paso por ‘Cuentos Chinos’, Susi Caramelo merece un sitio en nuestra quiniela. Tuvo poco tiempo para demostrar que es un animal televisivo con una rapidez para la televisión sin igual, pero lo que vimos fue lo mejor que se pudo consumir de ese fallido programa. Además, la complicidad con Jorge Javier Vázquez fue bestial y esa química la pueden continuar en ‘SV 2024’. Las Palapas serían maravillosas y las pruebas también.

10. Vicco

Representación del Benidorm Fest tiene que haber sí o sí en esta próxima temporada de ‘Supervivientes’ y Vicco es la candidata ideal. Su ‘Nochentera’ ha sido bailada por millones de personas y es uno de los nombres más reconocidos de la pasada edición del concurso musical de TVE. Además, tiene un perfil de reality por descubrir y ella misma dijo en redes hace un año que no diría que no a formatos así.

11. Luca Dazi

El perfil de influencer viene estando representado en los últimos años y nuestra propuesta no es otra que Luca Dazi. Es cierto que fue uno de los concursantes de ‘GH VIP 8’ pero ya nadie se acuerda. Su participación fue especialmente efímera, apenas duró una semana en el reality de convivencia y no estuvo nada aprovechado pese a ser un perfil con un gran potencial como así se reflejó en la pasada edición de ‘MasterChef’ anónimos. Con su peculiar personalidad sería capaz de sacar de quicio a media isla.

12. Olvido Hormigos

Olvido Hormigos no ha repetido en ningún reality tras su incursión en ‘GH VIP 3’, la edición más vista de la historia de la versión celebrity del reality que resultó con Belén Esteban como flamante ganadora. Y en ese éxito tuvo mucho que ver el brutal enfrentamiento que se produjo entre ambas al inicio de la aventura. La expolítica ha demostrado que vale para este tipo de espacios y su reaparición en Telecinco en ‘De Viernes’ acerca la posibilidad de poner rumbo a Honduras.

13. Juan José Ballesta

A priori, el nombre de Juan José Ballesta parece remoto y casi imposible. El actor, conocido popularmente como ‘El Bola’, que logró encandilar en su era dorada a millones de espectadores, aspiraría a ser otro de los grandes bombazos de ‘Supervivientes 2024’. Sería un VIP de verdad y, sin lugar a dudas, un reclamo para sintonizar el reality. Últimamente se ha visto envuelto en varias polémicas y, que no se encuentre trabajando en el mundo de la interpretación en la actualidad, podría hacer más factible su participación.

14. Andrea Bueno, de ‘La Isla de las Tentaciones’ a ‘Supervivientes 2024’

Apenas lleva tres semanas en emisión la séptima temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’ y ya hay un nombre que ha copado gran parte de la atención: Andrea Bueno. La concursante ha apuntado maneras y se ha robado todo el show en el inicio a pesar de que hay otros concursantes también polémicos como Marieta, digna sucesora. Si bien, este formato de parejas ha venido a ser una cantera de famosos para las últimas ediciones de ‘Supervivientes’ y no hay dudas de que habrá representación teniendo en cuenta que detrás está la misma productora. Para cubrir ese cupo, quién mejor que la malagueña. Su paso por República Dominicana ha sido demasiado breve y la gente quiere más de ella.

15. Isaac Torres

Isaac Torres ha vuelto a la primera línea de la actualidad con la participación de Lucía Sánchez, la madre de su hija, y Manuel González en ‘GH DÚO’. Es un perfil polémico como ya demostró en ‘La isla de las tentaciones’ y, además, muy disoluto sentimentalmente hablando. Algo que daría pie a tramas amorosas controvertidas o edredonings. También representa la parte física necesaria para las pruebas.

16. Raquel Salazar

El universo de los ‘Gipsy Kings’ está muy olvidado en los castings de ‘Supervivientes’. Tras la participación de Saray Montoya en 2018, que acabó siendo expulsada disciplinariamente por agresión, no se ha vuelto a contar con ningún rostro de este exitoso programa de Cuatro. Tiene su público fiel y la producción ha de saber que lo atraería fletando algún rostro con destino Honduras. Nuestra propuesta es Raquel Salazar, madre de Noemí (‘GH VIP 7’). Su carácter es fuerte y dinamitaría la convivencia.

17. Pol Badía

Pol Badía ha mostrado su interés por participar en el concurso más extremo y espectacular de la televisión. Su paso por ‘GH 17’ y ‘GH VIP 7’ no dejó indiferente a nadie. Y si el pasado año fue Adara, su ex, en este debe tener cabida el catalán. Su personalidad provocaría más de un choque de trenes y su evidente capacidad física es un plus para la parte de supervivencia del reality, especialmente las pruebas.

18. Aitor Molinero

Aitor Molinero ha levantado pasiones entre los seguidores de Adara cada vez que ha ido a un plató de Telecinco a defender a su hermana. Muchos lo han pedido para ‘Supervivientes 2024’. Su carácter tímido y retraído le hace enigmático e interesante para ver cómo se desenvolvería en la aventura. Además, sería un valor seguro en las pruebas físicas y una forma de mantener a Adara cerca de la televisión tras pasar ya por todos los realities. Y si coincidiera con Pol, que ha sido azote de su hermana desde la ruptura, saltarían chispas.