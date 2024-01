Sandra Barneda congela a Suso Álvarez con su hachazo sin miramiento en ‘Así es la vida’

Sandra Barneda y César Muñoz ya tienen cogido el ritmo de ‘Así es la vida’ y también conocen a la perfección a sus colaboradores. Sobre todo la presentadora catalana a algunos de ellos con los que lleva trabajando años como es el caso de Suso Álvarez.

Y quizás por eso, este pasado viernes no ha tenido reparos en darle un corte a Suso Álvarez. Lo hacía a raíz de una sonada frase que vertía el colaborador sobre la temperatura del plató.

Todo a raíz de un comentario de la propia Sandra Barneda que advertía que tenían a un colaborador habitual de ‘Así es la vida’ desplazado como reportero a un «punto caliente» de la actualidad. Y es que José Antonio Avilés dejaba por un día el plató para trasladarse como enviado especial a la casa de Bertín Osborne en Sevilla por la entrevista de Gabriela Guillén.

«La tarde está calentita, está lloviendo, hace mal tiempo, hay que quedarse en casa viendo ‘Así es la Vida'», soltaba entonces César Muñoz animando a la audiencia a quedarse en casa viendo el programa de Telecinco y haciendo referencia al mal tiempo que tenemos este viernes.

Por su lado, Gema Aldón advertía que «hoy vengo calentita, como el día». «Todo el mundo helado y ella calentita», apostillaba con sorna Antonio Montero al escuchar a la hija de Ana María Aldón anunciando que estaba cabreada por lo sucedido con Marc Florensa en ‘GH DÚO’.

«Eso no lo entiendo, lo de que la tarde la tenemos calentita… Será por vosotros, porque yo estoy congelado«, soltaba de repente Suso Álvarez contradiciendo así a sus compañeros. «Bueno, por un día que no vengas calentito no pasa nada«, le soltaba sin pudor Sandra Barneda.