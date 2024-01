Repentino protocolo de abandono en ‘GH DÚO’ con esta concursante: «No puedo vivir así»

Una semana llevamos de ‘GH DÚO 2’ y ya se ha activado el protocolo de abandono. Tras la tercera gala que presentó este jueves Marta Flich este jueves, una de las concursantes ha pedido dejar el programa tras no soportar la convivencia con algunos de sus compañeros.

Así, tal y como ha compartido la cuenta oficial de ‘GH DÚO’ en «X», Lucía Sánchez, ex-participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha amagado con dejar el reality después de sus continuas discusiones con los hermanos Finito y Keroseno.

«Yo no soporto a esta gente de verdad», se queja Lucía Sánchez entre lágrimas en el confesionario. «Es que no puedo. Yo no puedo vivir con personas así. No los aguanto. Tienen mucha maldad», asegura entre lágrimas. «Pedir a la gente que me saque, yo no soporto vivir con esta gente», añade Lucía pidiendo así a la audiencia que le expulse al estar entre las nominadas de la semana junto a Manuel, Mayka y los propios Finito y Keroseno.

¿Lucía ya no aguanta más? 😯 Las discusiones con los hermanos le han hecho replantearse su estancia en la casa. ¡El debate va a estar ON FIRE! 🔥🔥🔥



Lo veremos el domingo en @telecincoes a las 22:00#GHDúo19E #GHDúoGala2 pic.twitter.com/WoZNqOLRl3 — Gran Hermano (@ghoficial) January 19, 2024

El dilema de Lucía y sus motivos para plantearse abandonar el reality serán abordados el domingo en el debate de ‘GH DÚO 2’ con Ion Aramendi y el resto de colaboradores. Otro de los contenidos de dicho debate será la sorpresa que recibirá Ana María Aldón que recibirá a si hija Gema Aldón.

Durante el debate de ‘GH DÚO’, los concursantes darán su opinión sobre el participante de la casa de Guadalix de la Sierra que desean que sea el expulsado. Albert Infante, por su parte, jugará un singular papel en plató vinculado a la ‘Fiesta del futuro’ celebrada la noche del pasado viernes.

Además, Luca Onestini acudirá al plató para compartir con Ion Aramendi sus

emociones y sentimientos tras ser expulsado del reality. También verá diversos

vídeos sobre lo que Lucía y Mayka hablan de él y revelará su opinión sobre la

afirmación de Lucía, en la que asegura que si ella quisiera sería capaz de

conquistarle.

Por otra parte, los concursantes e ‘GH DÚO’ se jugarán en directo el presupuesto de la semana realizando una espectacular coreografía en honor a la Tierra, con el objeto de concienciar a los espectadores sobre el calentamiento global. Esta actuación será la conclusión de la prueba semanal y serán los espectadores los que decidan el resultado con sus votos a través de la app de Mitele.